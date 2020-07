Covid-19, scenari e prospettive: incontro delle democratiche a L’Aquila

L’AQUILA – Quali le possibili evoluzioni della pandemia che ha investito l’intero pianeta? Quali le conseguenze? Un’analisi degli scenari e delle prospettive: questo l’elemento al centro dell’incontro pubblico, voluto e organizzato dalle democratiche, che si terrà a L’Aquila il 10 luglio, alle ore 16:30, nella sala congressi dell’hotel “ Baco da seta “.

“É essenziale non abbassare la guardia, il virus non è scomparso ed il rischio di contagio è ancora elevatissimo; in ragione di ciò, abbiamo ritenuto utile organizzare un incontro pubblico che fosse informativo.

Interverranno: Maurizio Ortu – medico otorino, presidente provinciale Ordine dei Medici -, Vito Albano – medico di medicina generale, segretario provinciale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale -, Alessandro Grimaldi – medico infettivologo, responsabile U.O.C. Malattie Infettive, Ospedale San Salvatore -, Antonello Ciccone – medico anestesista, responsabile U.O.C. Terapia Intensiva, Ospedale San Salvatore -, Patrizia Masciovecchio – medico legale, già direttore U.O.C. Medicina Legale, Ospedale San Salvatore -, Carlo Masciocchi – medico radiologo, direttore U.O.C Radiologia II Universitaria, Ospedale San Salvatore -, Massimo Cialente – medico pneumologo, già sindaco dell’Aquila -, Silvio Paolucci – consigliere regionale, capogruppo PD – e l’onorevole Stefania Pezzopane – deputata PD -.

I lavori inizieranno con i saluti della segretaria Unione comunale PD L’Aquila, Emanuela Di Giovambattista e di Stefano Albano della segreteria regionale. A moderare l’incontro, Eva Fascetti – medico radiologo – e Pierpaolo Pietrucci – consigliere regionale PD -. Un parterre ricco che intendiamo ringraziare per aver aderito all’iniziativa delle democratiche e per aver messo a disposizione di un momento informativo le proprie competenze. Grazie a Eva Fascetti per il suo impegno e a Paola Calselli, Giulia Fascetti, Luana Masciovecchio, Deborah Palmerini che si sono attivate per la realizzazione di un incontro pensato utile per l’intera comunità. L’incontro, aperto al pubblico, si terrà nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria”. Lo riferiscono in una nota le Democratiche del territorio aquilano.