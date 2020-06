RestART, laboratori teatrali estivi ad Avezzano 2020: ecco quando

AVEZZANO – Il Volo del Coleottero Teatro Musica per i mesi di luglio e agosto propone RestART, una serie di laboratori teatrali estivi dedicati a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, divisi in fasce di età. RestART prevede un incontro a settimana di 2 ore e 30 minuti, ospitato presso gli spazi del teatro e il campo sportivo di San Rocco di Avezzano.

“RestART è un progetto che nasce per ripartire. Pensiamo che i bambini e i ragazzi, ora più che mai, abbiano necessità di una rinnovata socialità e stimoli per riattivare relazioni con i loro coetanei nonostante tutte le difficoltà che l’emergenza sanitaria ci impone e crediamo che i mezzi artistici e creativi possano favorire questa ripresa. Il laboratorio teatrale con le sue dinamiche e le sue tematiche rappresenta un’esperienza che favorisce il percorso personale di ricerca e inventiva nonché il confronto continuo con il proprio gruppo di lavoro. Un ringraziamento particolare sentiamo di farlo a don Adriano Principe per il consueto supporto alle nostre attività, mettendo gentilmente a nostra disposizione gli spazi che le ospitano” (Francesco Sportelli, direttore artistico)

RestART per inventare nuove strade da percorrere insieme a tutti quelli che vorranno mettere in movimento la propria creatività. RestART per tornare a incontrarci, a sorriderci con gli occhi, a scoprirci nuovi insieme.

COME PARTECIPARE

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto degli attuali protocolli sanitari. La prenotazione è OBBLIGATORIA e deve pervenire entro il 28 giugno, fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: Tel./ WhatsApp 349.6057192 – info@ilvolodelcoleottero.it