Remo Girone al Teatro Sirena porta in scena “Il cacciatore di nazisti”

All’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare il 26 febbraio, la storia di Simon Wiesenthal rivive nello spettacolo interpretato da Remo Girone

FRANCAVILLA AL MARE – Domenica 26 febbraio, alle ore 21, Remo Girone sarà protagonista dello spettacolo «Il cacciatore di nazisti» scritto e diretto da Giorgio Gallione, a cavallo tra un avvincente thriller di spionaggio e l’indagine storica, con le scene di Guido Fiorato e con i costumi di Aldo Mantovani. Lo spettacolo è l’ultimo appuntamento della “sezione prosa” del “Teatro Sirena”, diretto da Davide Cavuti.

La vita di Wiesenthal, ironicamente apostrofato come “il James Bond ebreo”, ha dell’incredibile: con il suo lavoro di ricerca e investigazione è riuscito a consegnare alla giustizia circa 1.100 criminali nazisti tra cui: Karl Silberbauer il sottoufficiale della Gestapo responsabile dell’arresto di Anna Frank, Franz Stangl comandante dei campi di Treblinka e Sobibor e Adolf Eichmann l’uomo che pianificò quella che Hitler amava definire “la soluzione finale”.Quello ad Eichmann fu uno dei processi più importanti del secolo scorso. Iniziato nell’aprile del 1961 a Gerusalemme, terminò otto mesi dopo con la condanna a morte per impiccagione dell’imputato per “crimini contro l’umanità”. Lo spettacolo di Giorgio Gallione, basato sui libri dello stesso Wiesenthal e affidato all’interpretazione di Remo Girone, si interroga non solo sulla feroce banalità del male ma anche sulla sua genesi.

Remo Girone è un attore italiano di cinema, televisione e teatro, noto in Italia e all’estero. Ha debuttato al cinema nel 1974 nel film «Roma rivuole Cesare» e recitato in numerosi film cinematografici e televisivi, raggiungendo la notorietà grazie al personaggio di Tano Cariddi nella fiction televisiva Rai «La Piovra». La sua filmografia è ricchissima e si divide tra esperienze italiane e internazionali. Negli ultimi anni, ha preso parte a film quali «Benvenuto Presidente!» con Claudio Bisio, Il «7 e l’8» con Ficarra e Picone, «Il sole nero» con Valeria Golino, «Ma cosa ci dice il cervello» con Paola Cortellesi. Nel 2022, accanto a Stefano Accorsi, è stato uno dei protagonisti della serie «Vostro Onore» per Rai Uno.