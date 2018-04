Protezione dati, Regolamento Europeo: seminario Confartigianato Pescara

Si è svolto ieri con l’obiettivo di fornire agli imprenditori un decalogo delle priorità da adottare per poter gestire correttamente la privacy

PESCARA – Il 24 maggio 2016 è entrato formalmente in vigore il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) che diventerà definitivamente applicabile, in via diretta in tutti i Paesi Ue, a partire dal 25 maggio 2018.

Il nuovo Regolamento Europeo andrà a sostituire l’attuale Codice della privacy introducendo significative innovazioni per tutte le aziende che trattano i dati personali, a prescindere dalle loro dimensioni (gestione psw, newsletter, smartphone aziendali, mailing list, icloud e tutto ciò che riguarda dati personali).

In previsione di questi cambiamenti normativi, la Confartigianato Pescara, al fine di chiarire l’impatto che essi avranno sulle imprese, ha organizzato un incontro formativo che si è svolto ieri mattina . Il titolo dell’iniziativa è “ La Privacy in azienda, cosa cambia dal 25 maggio 2018 con il nuovo Regolamento Europeo”: cosa sapere e cosa fare”

Obiettivo del corso era quello di fornire agli imprenditori un dettagliato decalogo delle priorità da adottare per poter gestire la privacy in modo organico e completo.

Durante l’incontro formativo l’avvocato Andrea Battistella ha illustrato gli aspetti pratici legati al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività d’impresa, approfondendo anche tematiche legate alla videosorveglianza, al marketing e alla vendita on-line.