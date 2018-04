Giulianova, potenziato il corpo di Polizia Municipale per il periodo estivo

Da maggio a settembre in servizio 5 agenti stagionali. Potenziato anche lo Sportello Unico dell’Edilizia con un funzionario a tempo determinato per accelerare le pratiche

GIULIANOVA (TE) – In vista dell’estate , anche per quest’anno, a Giulianova sarà potenziato il corpo di Polizia Municipale con l’entrata in servizio, da fine maggio a settembre inoltrato, di cinque agenti stagionali.

La Giunta, rettificando il dato erroneo presente in una precedente delibera nella quale i vigili stagionali erano indicati in 4 anziché in 5, ha infatti dato via libera alle procedure per l’immissione degli agenti attingendo dalla graduatoria in scadenza il 23 maggio prossimo.

I vigili stagionali opereranno per il controllo del territorio, per le esigenze connesse alle manifestazioni nel periodo estivo ma avranno anche il compito di effettuare accertamenti sotto il profilo ambientale.

Con l’obiettivo di velocizzare le pratiche di edilizia privata, dai permessi a costruire alle SCIA, la Giunta ha anche deciso, su proposta del sindaco Francesco Mastromauro titolare ad interim delle deleghe alla Pianificazione urbanistica e all’Edilizia privata, di potenziare lo Sportello Unico dell’Edilizia con un funzionario a tempo determinato.

“Il nuovo funzionario – dichiara il sindaco – si dedicherà esclusivamente alle pratiche, sia quelle giacenti, sia quelle nuove. In questo modo contiamo di smaltire il lavoro venuto ad accumularsi dando risposte più sollecite ai cittadini ed ai professionisti di settore a fronte dell’obiettiva sofferenza in cui versa l’ufficio e dei tempi eccessivamente lunghi”.

Foto: agenti di Polizia Municipale in operazione contro abusivismo in spiaggia