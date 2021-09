Regione, riunione dei professionisti del settore energetico per fare il punto

PESCARA – Mercoledì 22 settembre 2021 presso la sede della Regione Abruzzo a Pescara alla presenza del Dott. Guerino Testa in rappresentanza del Presidente Giunta Regionale, Marco Marsilio, dall’Avv. Carlo Masci, sindaco di Pescara e da molti amministratori locali, ENBITAL e SmartLink hanno promosso la riunione dei professionisti del settore energetico per fare il punto sulla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili nella regione.

Il contributo tecnico di imprese affermate come SmartLink e Regalgrid Europe, che hanno sapientemente sperimentato e scoperto come rivoluzionare il mondo dell’energia e portare una fonte pulita e inesauribile a disposizione di tutti, ha permesso di analizzare il processo di costituzione e realizzazione delle comunità energetiche per garantire energia autoprodotta e a bassissimo costo per le comunità territoriali.

“Le istituzioni sono a disposizione per approfondire le tematiche tecniche in modo da permettere l’utilizzo il più facile possibile di questa grande opportunità”. Il Dott. Testa ha così concluso “La produzione energetica locale è tra i punti di sviluppo sostenibile della Regione”.

“Il comune di Pescara – ha concluso il primo cittadino Avv.Masci – sarà capofila di questa opportunità data dai finanziamenti legati al PNNR. È un’occasione per il territorio”.

“La nostra mission – prosegue il CEO di SmartLink, Dorindo Di Costanzo – nasce dall’esigenza di trovare nuove fonti di energia che siano allo stesso tempo rinnovabili e sostenibili, di sperimentare nuove forme e soluzioni per ridurre i consumi e rendere più efficienti le prestazioni dei nostri impianti”.

“Siamo riusciti, quanto dichiarato dal Presidente di ENBITAL Dott. Paolo Provino sommerso dai ringraziamenti di tutti i presenti, a creare un importante tavolo di incontro tutti gli attori necessari per realizzare una comunità energetica: le istituzioni, le aziende che hanno il know-how e i professionisti che sul territorio sviluppano gli impianti fotovoltaici. Penso oggi sia stato fatto un passo importante per il nostro territorio”.