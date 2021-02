Regione Abruzzo, si cercano consulenti di supporto all’Osservatorio Faunistico

L’incarico, annuale e a titolo gratuito, potrà svolgersi anche in modalità “Lavoro agile”. La domanda dovrà pervenire entro il 19 febbraio

L’AQUILA – La Regione Abruzzo ha pubblicato un avviso relativo alla manifestazione di interesse per la ricerca di consulenti a titolo gratuito per attività di supporto all’Osservatorio Faunistico Regionale del Dipartimento Agricoltura.

Il Dipartimento Agricoltura della Giunta Regionale d’Abruzzo intende avviare una procedura diretta ad acquisire una manifestazione d’interesse per l’affidamento di un incarico annuale di consulenza a titolo gratuito per il supporto tecnico-specialistico qualificato delle attività dell’Osservatorio Faunistico Regionale, da poter svolgere anche in modalità di “lavoro agile”, rivolto al personale in quiescenza del settore pubblico e privato che abbia maturato una significativa e qualificata esperienza professionale nel settore.

Gli interessati dovranno formulare domanda, utilizzando il modulo disponibile sul sito della Regione Abruzzo – Area Tematica Agricoltura, corredato dei seguenti allegati:

1. curriculum vitae;

2. fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità;

3. ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della candidatura;

4. autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento di cui trattasi, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e, in quanto compatibile, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

La domanda deve essere inoltrata al Dipartimento Agricoltura – Ufficio Supporto al Direttore (compreso Affari generali, legali e partecipate), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 febbraio 2021, mediante posta elettronica all’indirizzo: dpd@regione.abruzzo.it.