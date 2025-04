Regione Abruzzo, avviso per la concessione di tre lotti pascolivi

L’AQUILA – Il Vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente (nella foto), annuncia la pubblicazione dell‘Avviso per la concessione di tre lotti pascolivi ricadenti nelle Foreste Demaniali della Regione Abruzzo.

“Con la pubblicazione dell’Avviso, approvato con Determinazione del Servizio Foreste e Parchi, prende avvio un procedimento di sicuro interesse per gli allevatori abruzzesi” – dichiara il Vicepresidente Imprudente. “La concessione di questi ambiti lotti di pascolo, facenti parte del patrimonio demaniale della Regione, rappresenta un elemento importante per la salvaguardia dell’allevamento e della zootecnia in Abruzzo”.

I tre lotti in questione sono localizzati due nelle Foresta Demaniale “Chiarano-Sparvera” e uno nella Foresta “Roccatagliata“, e ricadono nei territori dei Comuni di Scanno (lotto “Piselli”), Barrea (lotto “Pallottieri”) e Bussi sul Tirino (lotto “Fontecanale”). La superficie complessiva oggetto di concessione ammonta ad oltre 600 ettari.

Per partecipare alla gara, gli allevatori interessati devono possedere i seguenti specifici requisiti:

– l’attestato di Imprenditore Agricolo Professionale in corso di validità;

– l’iscrizione alla Camera di Commercio;

– la regolarità con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali;

– il possesso di un numero di capi di bestiame tale da garantire il carico minimo necessario previsto per il singolo lotto pascolivo oggetto di concessione.

La concessione avrà durata pari a sei anni. L’Avviso, completo degli allegati e della modulistica, è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo. Le manifestazioni d’interesse devono essere presentate entro le ore 24 del prossimo 28 aprile 2025.