Regione Abruzzo assume, 14 posti disponibili: i profili ricercati

Messi a concorso 8 posti da dirigente amministrativo-contabile, 4 posti da dirigente tecnico e 2 posti da dirigente informatico

PESCARA – Regione Abruzzo assume nuovo personale tramite 3 concorsi pubblici, riservati a laureati. Nello specifico:

Concorso per 8 posti da dirigente amministrativo-contabile a tempo indeterminato e pieno; rivolto ai possessori di Laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o titoli equipollenti secondo la normativa vigente.

Concorso a 4 posti da dirigente tecnico a tempo indeterminato e pieno; rivolto ai possessori di un Diploma di Laurea in Architettura, Urbanistica, Ingegneria, Ingegneria dell’ambiente e territorio, Ingegneria civile, Ingegneria indirizzo idraulica, Ingegneria edile, Ingegneria edile – Architettura e titoli di studio equipollenti (equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento) ovvero titoli di studio equiparati

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti da dirigente informatico a tempo indeterminato e pieno; rivolto ai possessori di Diploma di laurea “vecchio ordinamento” (DL) ovvero Laurea Specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) in: Fisica, Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Matematica, Scienze dell’Informazione, Statistica e Informatica per l’Azienda, Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali, Scienze Statistiche e Attuariali, Scienze Statistiche ed Economiche, Statistica, o titoli equipollenti (tra i titoli accademici del vecchio ordinamento) ed equiparati secondo la normativa vigente.

Per partecipare ai concorsi occorre, inoltre, essere:

1.dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni,

ovvero

2. dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea;

ovvero

3. soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

ovvero

4. soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;

ovvero

5. cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

É possibile consultare i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sul sito dell’ente.

Le domande devono essere inviate entro le ore 23:59:59 di venerdì 5 febbraio 2021.