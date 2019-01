Abruzzo, Regionali 2019: AvantiAbruzzo presenta il programma

Conferenza stampa a Montesilvano per illustrare proposte e progetti sui macro temi .Presenti Legnini e Toto

MONTESILVANO (PE) – Il movimento AvantiAbruzzo ,in vista delle Elezioni Regionali 2019, terrà una conferenza stampa oggi, martedì 22 gennaio alle ore 12, presso la sala D’Annunzio dell’Hotel Sea Lion (Viale Aldo Moro, 65 – Montesilvano) alla presenza del candidato governatore Giovanni Legnini e dell’on. DanieleToto, speaker di AvantiAbruzzo.

Saranno presentati proposte e progetti sui macro temi significativi per lo sviluppo dell’Abruzzo, come mare, montagna, business strategy, welfare e modernizzazione amministrativa.

QUALE AUTONOMIA?

In primo piano l’autonomia dell’Abruzzo, guardando alle recenti esperienze di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Sul piano Costituzionale il riferimento è all’art.116 che consente un regionalismo “a geometria variabile”.

NO BUROCRAZIA, SI’ WELFARE

Spazio poi allo snellimento delle procedure, al fine di semplificare il rapporto tra imprese e cittadini, anche in chiave di sviluppo organico occupazionale, passando per politiche sociali mirate alle disabilità, un tema che incarna l’avanguardia sociale della Regione del futuro.

GREEN & SEA

Verde e mare come nuovi talenti da far fruttare e non da sotterrare: quindi politiche ambientali e della sostenibilità grazie ad un ruolo centrale nell’agenda amministrativa regionale, come emerge dai papers programmatici che si ritrovano all’interno di due documenti strategici:

ovvero Il patto per il mare (Roseto 23 giugno 2018) ed il Patto per la Montagna (L’Aquila 14 Novembre 2018) sottoscritti da Sindaci, operatori del territorio, categorie e rappresentanti del mondo ambientalista.