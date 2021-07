Referendum sulla giustizia, la nota di Sabrina Bocchino (LEGA)

VASTO – “Ho appreso con piacere e soddisfazione della firma di Silvio Paolucci (Pd), capogruppo in Consiglio regionale, a sostegno del referendum sulla giustizia”. Lo dichiara in una nota Sabrina Bocchino, portavoce regionale della Lega Salvini Premier e consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, che aggiunge: “Le buone scelte politiche a favore e a tutela della collettività, quale la campagna referenderia promossa dalla coppia Lega-Radicali, raccolgono consensi trasversali anche in Abruzzo. Dal canto nostro proseguiamo con i 1600 gazebo in tutta Italia per la raccolta firme a cui si aggiungono le adesioni in arrivo dai Comuni (dove è sempre possibile firmare); abbiamo superato quota 300.000 firme e, per l’inizio di agosto, sarà possibile superare quota 500.000” conclude la Bocchino.

