Recruiting Day Humangest in Abruzzo il 7 settembre: ecco dove

REGIONE – SGB Humangest Holding, Gruppo a capitale interamente italiano che offre servizi di recruitment, formazione e gestione delle risorse umane, organizza una giornata dedicata al recruiting in tutte le sue filiali sul territorio nazionale, per la ricerca di oltre 1.400 profili con inserimento previsto per l’autunno 2021.

Martedì 7 settembre 2021, a partire dalle ore 9, i recruiter di Humangest incontreranno i candidati nelle filiali di Pescara, Giulianova, L’Aquila, Atessa e Teramo. I colloqui si svolgeranno in presenza, previo appuntamento presso la filiale Humangest scelta da ciascun candidato, o in modalità remota. Oltre 200 form di candidatura sono già stati compilati per le sedi abruzzesi.

«La chiave per il lavoro di un recruiter è l’ascolto. Lo screening, la valutazione e la selezione delle candidature dei nostri consulenti specializzati permette alle aziende di assicurarsi le figure più idonee per le posizioni aperte e ai neo assunti una positiva integrazione nel loro nuovo ruolo.» – commenta Giuliana Zucchetti, Direttore Selezione e Servizio Italia per SGB Humangest – «Tanti candidati si sono già registrati al nostro Recruiting Day, un’importante occasione per condividere nuove opportunità lavorative, dare informazioni a chi è in cerca di lavoro e rispondere alle domande di tutti i candidati grazie alla presenza capillare delle filiali Humangest sul territorio nazionale».

Per partecipare al Recruiting Day occorre iscriversi tramite la pagina:

www.humangest.it/index.php/human-news/546-recruiting-day-posizioni-aperte-in-tutta-italia.

Le posizioni attualmente aperte si concentrano in particolare nella GDO, nel canale HO.RE.CA, nella logistica e in ambito customer service.

I profili richiesti a livello nazionale sono:

Addetti al picking e spedizioni – 100 profili

Autisti – 50 profili

Scaffalisti – 100 profili

Camerieri – 50 profili

Addetti alle pulizie – 100 profili

Magazzinieri – 100 profili

Addetti alla logistica – 100 profili

Addetti customer service – 300 profili

Addetti consegne – 200 profili

Addetti al confezionamento – 300 profili

Di seguito, l’elenco di tutte le città italiane coinvolte nel Recruiting Day di Humangest: Abruzzo (Pescara, Giulianova, L’Aquila, Atessa, Teramo); Basilicata (Melfi); Campania (Caserta, Napoli); Emilia-Romagna (Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza); Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine); Lazio (Roma, Frosinone, Latina); Liguria (Genova); Lombardia (Milano, Gallarate, Bergamo, Brescia, Sarezzo, Suzzara); Marche (Ancona, San Benedetto del Tronto); Piemonte (Torino, Chivasso, Moncalieri, Rivoli, Alba, Saluzzo, Bra, Vercelli, Novara); Puglia (Bari, Lecce, Foggia); Toscana (Firenze, Pontedera, Poggibonsi); Umbria (Perugia); Veneto (Treviso, Montebelluna, Verona, Padova, Thiene).

Il dettaglio di tutte le posizioni aperte ed il programma aggiornato dei Recruiting Day sono disponibili anche sul sito www.humangest.it.