Giulianova, servizio scuolabus: riapertura iscrizioni A.S. 2021/2022

GIULIANOVA – Venendo incontro alle richieste di numerose famiglie, gli uffici comunali della Pubblica Istruzione comunicano la riapertura straordinaria dei termini per le iscrizioni al servizio scuolabus. A partire da domani, 3 Settembre 2021 e fino a domenica, 12 Settembre, sarà infatti possibile iscriversi per usufruire del trasporto scolastico per l’ Anno scolastico 2021-2022.

Le domande saranno accolte esclusivamente in via telematica mediante accesso alla piattaforma Planet School presente sul sito del web del Comune di Giulianova o accedendo al link www.planetschool.it/psgiulianova. La procedura potrà essere effettuata mediante pc, tablet o smartphone.

Si precisa altresì, che tutti coloro che si iscrivono in modalità straordinaria entro i termini stabiliti come da avviso – se in possesso dei requisiti – potranno usufruire del servizio a partire dal 27 Settembre 2021, in modo da dare agli uffici competenti il tempo di riorganizzare corse e percorsi. Per gli utenti già iscritti al servizio e non in regola con i pagamenti, sarà necessario provvedere al saldo del debito al fine di poter effettuare la reiscrizione.

Il pagamento relativo al servizio per l’ Anno scolastico 2021-2022 dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il prossimo 15 Ottobre e potrà essere effettuato direttamente sul portale attraverso la piattaforma PAGO-PA.

