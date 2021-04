Recovery, sfida per un’Italia più sostenibile: la nota di Pezzopane

“Il PD ha fatto puntuali proposte sul ciclo dei rifiuti e per la riduzione dell’inquinamento dell’aria, per l’estensione del superbonus”

L’AQUILA – “Giochiamoci la sfida del Recovery fino in fondo per costruire un Italia più verde e sostenibile, più vivibile e innovativa, sfruttando al meglio le opportunità del Next Generation Eu. Nel PNRR la transizione ecologica è la grande scommessa per un nuovo ed etico miracolo italiano che faccia leva sul protagonismo di giovani e donne. Il PD ha fatto puntuali proposte sulle varie missioni previste dal piano: sul ciclo dei rifiuti e per la riduzione dell’inquinamento dell’aria, per l’estensione del superbonus almeno per il 2023 con procedure semplificate, sulla proroga del bonus verde e la tutela della risorsa idrica.

Perché l’Italia ha bisogno di un piano di contrasto al dissesto idrogeologico e di un programma nazionale di salvaguardia dell’erosione della costa. Bisogna coniugare la semplificazione e la legalità, rafforzando le stazioni appaltanti e l’apparato amministrativo degli enti locali. Sono necessari più investimenti per la mobilità sostenibile e per l’intermodalità del trasporto pubblico. Altrettanto importante è l’efficientamento di scuole, asili, edifici pubblici e edilizia popolare. Infine, l’attenzione del Pd è sempre alta sulle aeree terremotate per le quali chiediamo di aggiungere un miliardo per portare a 2,780 milioni le risorse destinate ai territori colpiti dal sisma, dove alla tragica emergenza della mancata ricostruzione si è aggiunta la pandemia”.

Lo ha detto Stefania Pezzopane, della Presidenza del gruppo PD alla Camera, intervenendo in Aula nella discussione sul Recovery Fund.