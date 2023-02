Recital pianistico di Luca Filastro al Teatro Massimo di Pescara

Il 3 febbraio 2023 il pianista si esibisce in “Great American Songbook” per la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

PESCARA – Venerdì 3 febbraio 2023, la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” presenta il concerto del pianista Luca Filastro, un recital dedicato ai celebri brani del “Great American Songbook”: un viaggio tra le melodie più conosciute e amate del jazz e delle commedie musicali di Broadway.

Luca Filastro è pianista e arrangiatore. Il suo approccio al pianoforte, e quindi alla musica, che avviene all’età di cinque anni, è leggero e giocoso ed il suo talento gli consente di avvicinarsi rapidamente alla musica jazz con naturale facilità.

La crescente passione per il pianoforte e l’interesse per la musica in tutte le sue forme artistiche lo porta, all’età di tredici anni, all’incontro con il M° Paolo Pollice che lo condurrà nel tempo al conseguimento del diploma classico di pianoforte al conservatorio.

La naturale predisposizione per la musica jazz e per l’improvvisazione lo spinge a perfezionarsi autonomamente sempre di più. In quest’ottica si inquadra il suo trasferimento nella capitale, città che lo renderà nel tempo noto a tutti i maggiori professionisti di questa musica con i quali ha modo di intessere fruttuosi scambi artistico-intellettuali.

La sua ampia attività concertistica in tutto il mondo lo vede impegnato in esibizioni come solista in piano solo, con il suo trio e con il suo quartetto; ma anche in formazioni più ampie come la “Luca Filastro Orchestra” delle quali è arrangiatore e direttore.

Luca Filastro è riconosciuto attualmente come uno dei pianisti jazz più completi della scena italiana ed internazionale, avendo sintetizzato nel proprio personalissimo stile musicale la tradizione tramandata dai grandi maestri della storia del jazz e la sua eclettica personalità artistica.

La sua ampia produzione discografica si esprime nell’ultimo anno (2021) nel lavoro “Don’t Blame Me”, opera in piano solo, nella quale si cimenta nell’esecuzione di alcuni dei più bei brani tratti dai songbook americani (Gershwin, Kern, Van Heusen, sono alcuni dei grandi compositori delle splendide melodie contenute nell’album), in una rivisitazione arricchita attraverso tutta l’esperienza musicale ed emozionale coltivata e poi raccolta fino ad ora nella sua carriera.

BIGLIETTI

Il concerto, organizzato nell’ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM, si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue venerdì 17 febbraio 2023, con il primo dei concerti realizzati in collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena. Sul palcoscenico del Teatro Massimo, si esibirà il Quartetto Leonardo, vincitore nel 2021 del Premio Farulli: la formazione, composta da Sara Pastine e Fausto Cigarini al violino, Salvatore Emanuel Borrelli alla viola e Lorenzo Cosi al violoncello, eseguirà un programma di musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich.