Campionati Nazionali di Ginnastica ritmica, come é andata Sensazione Movimento

LANCIANO – Domenica 11 febbraio il Pala Masci Angelo di Lanciano ha ospitato la prima prova del Campionato individuale Silver livello LA, LB, LC e la seconda prova del Torneo Gold Italia.

Seconda Prova Torneo Gold Italia

Emma Lalli, A1, si conferma vice-campionessa regionale e con il suo punteggio strappa il pass per la fase nazionale, un grandissimo risultato per il suo esordio in un campionato Gold.

Susanna Marchetti, A2, si piazza in quinta posizione con i suoi esercizi grintosi e coinvolgenti. Ottima la sua performance alle clavette che ci ha tenute con il fiato sospeso fino alla fine.

Lucia Gualtieri, J3, con la sua eleganza si classifica quarta in una competizione di altissimo livello tecnico.

Prima prova regionale Campionato individuale Silver

Categoria LC1

Sofia Costanzi è vicecampionessa regionale A4 alla sua prima esperienza in un campionato LC.

Annalisa Gentile appena passata di categoria conquista un argento tra le Junior 1.

Categoria LC2

Camilla Gualtieri, forte e concentrata si classifica terza tra le A4.

Come sempre la società sportiva Sensazione di Movimento L’Aquila ringrazia le atlete e i tecnici per l’impegno e i genitori per la fiducia costante.

Atlete partecipanti

Camilla Gualtieri, Sofia Costanzi, Annalisa Gentile. Torneo Gold Italia: Emma Lalli, Susanna Marchetti, Lucia Gualtieri.