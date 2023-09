Ritmica, brillano le ginnaste dell’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila

Alla prima prova del Campionato di specialità Gold FGI, che si é svolta a Lanciano, oro, argento e bronzo per le atlete aquilane

LANCIANO – Il Campionato di Specialità Gold FGI 2023 ha preso il via ieri a Lanciano con il primo evento regionale, che ha visto protagoniste anche le ragazze dell’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila. In pedana, per la squadra aquilana, Lucia Gualtieri, classe 2009, che è salita sul gradino più alto del podio per la specialità “Cerchio” e ha concluso con un buon terzo posto nella “Clavette”. Aurora Dinisi, classe 2009, alla sua prima partecipazione al campionato d’oro, ha conquistato il secondo posto nella classifica alle “Clavette” e la medaglia di bronzo nel “Cerchio”. Prima volta su una pedana Gold anche per la piccola Susanna Marchetti, classe 2012, che ha vinto due medaglie di bronzo nelle specialità “Cerchio” e Clavette”. Questi risultati confermano l’ottimo lavoro svolto dalla società e incoraggiano le ginnaste a dare sempre il massimo per migliorare le proprie prestazioni in vista delle competizioni future.