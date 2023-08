Festa di San Gabriele a Montorio aL Vomano: programma 2023

MONTORIO AL VOMANO – Come da consueta tradizione ogni anno la seconda settimana di settembre arriva la festa di San Gabriele lungo Viale Luigi Settembrini a Montorio al Vomano, quest’anno 10ª edizione. Dopo il successo della passata edizione con il Guinness della Fornacella più lunga al mondo 40,50 metri per cuocere gli arrosticini, quest’anno in programma nuove sorprese.

La festa, come da tradizione, prenderà il via l’8 settembre con la tradizionale processione che porterà il Santo presso la Costa della Luna, proprio da qui, il 9 settembre alle 16:00, partirà la processione ufficiale accompagnata dalla Banda di Montorio al Vomano, che porterà il Santo alla Chiesetta di San Gabriele lungo Viale Luigi Settembrini e verrà celebrata la santa messa. Quest’anno l’amministrazione comunale ci ha scelto per portare, all’interno della festa, il concerto di chiusura della kermesse “Gran Sasso Live” giunta alla 3ª edizione e per questo avremo l’onore di ospitare gli “Zeroassoluto”, concerto gratuito. La serata continuerà con il gruppo “Ondasupernova Live Band” che chiuderà l’evento del sabato sera.

Domenica 10 settembre dalle 10:00 ci sarà un evento sportivo che avrà uno scopo sociale poiché le quote versate per l’iscrizione alla lezione di Group Cycling, tenute da istruttori qualificati in ambito nazionale, sarà devoluta all’AIRC grazie alla collaborazione dell’associazione locale gli Amici della piazza; nel pomeriggio ci sarà il teatro dialettale con la compagnia “I Girasoli” che metterà in scena la commedia intitolata “la case de lu fantasm”, in serata, invece, ci sarà il concerto di Marco Morandi che chiuderà la 10ª edizione.

In questi due giorni non mancheranno giochi per bambini e stand gastronomici.