RDS Play on Tour 2020 Winter: terza tappa a Roccaraso

Il tour, organizzato da RDS, si terrà nel week end 01/02 febbraio 2020 a Roccaraso, in località Pizzalto e presso Baita Paradiso

ROCCARASO (AQ) – Divani&Divani by Natuzzi è partner dell’ RDS Play On Tour Winter 2020, il tour itinerante, che tra fine gennaio e inizio marzo toccherà alcune delle più belle località sciistiche italiane delle Alpi e dell’Appennino, organizzato dalla radio “100% grandi successi”.

L’evento si terrà nel week end 01/02 febbraio 2020 a Roccaraso, in località Pizzalto e presso Baita Paradiso. Il villaggio RDS Play on Tour Winter sarà aperto dalle ore 9.30 alle ore 16.30 per vivere due giornate ricche di musica e divertimento con l’animazione dei conduttori RDS.

All’interno del villaggio sarà allestito un igloo Divani&Divani by Natuzzi con attività e giochi tra cui il bowling umano sulla neve e la freeze dance. E per finire una pioggia di gadget come il morbido plaid realizzato in edizione limitata, per coccolarsi nelle fredde giornate d’inverno.

Dopo la tappa di Roccaraso (1/2 febbraio), si proseguirà poi alla volta di Andalo (8/9 febbraio), di Aprica (15/16 febbraio), dell’Altopiano di Asiago (22/23 febbraio). La settima tappa si svolgerà ad Alleghe (29 Febbraio – 1 Marzo)