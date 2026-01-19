RC auto Abruzzo 2026: aumenti per oltre 10.500 automobilisti

REGIONE – Il 2026 si apre con una notizia poco incoraggiante per più di 10.500 automobilisti abruzzesi. Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, avendo dichiarato un sinistro con colpa nel 2025, subiranno un peggioramento della classe di merito e, di conseguenza, un aumento del costo dell’assicurazione auto.

Ma le cattive notizie non riguardano solo chi ha causato incidenti. I dati dell’osservatorio mostrano che a dicembre 2025 il premio medio RC auto in Abruzzo ha raggiunto i 555,73 euro, con un incremento del 3,6% rispetto allo stesso mese del 2024 (536,24 euro). L’unica eccezione è la provincia di Teramo, dove si registra un calo del 4,1%.

Aumenti RC auto 2026: tra segnali positivi e nuove criticità

«Il 2026 si apre con segnali positivi, ma non mancano alcune nubi all’orizzonte», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. . La diminuzione della frequenza dei sinistri potrebbe favorire una maggiore stabilità dei prezzi, ma il valore medio dei sinistri resta elevato e continua a pesare sui bilanci delle compagnie assicurative”.

A complicare il quadro c’è anche l’aumento dell’imposta sulle garanzie accessorie: dal 1° gennaio 2026, infatti, l’aliquota su infortuni del conducente e assistenza stradale è salita al 12,5%, rispettivamente dal 2,5% e dal 10%.

Sinistri con colpa: Abruzzo sotto la lente

L’analisi territoriale evidenzia differenze significative tra le province abruzzesi:

Pescara è l’area con la percentuale più alta di automobilisti che cambieranno classe di merito.

Seguono Teramo e L’Aquila.

Chieti è la provincia meno colpita.

Chi vedrà peggiorare la classe di merito?

L’identikit degli automobilisti abruzzesi coinvolti in sinistri con colpa mostra alcuni trend:

Donne leggermente più coinvolte degli uomini: 1,46% contro 1,42%.

I più virtuosi sono i giovani 19-24 anni (0,63%).

Gli over 75 registrano invece la percentuale più alta (1,72%).

Tra le professioni, gli impiegati risultano i più coinvolti (1,62%), seguiti dagli operai (1,44%).

Dati provinciali RC auto Abruzzo 2025–2026

Percentuale di assicurati che peggioreranno la classe di merito

Provincia % sinistri con colpa

Chieti 1,08%

L’Aquila 1,38%

Pescara 1,77%

Teramo 1,50%

Abruzzo 1,44%

Italia 1,54%

Premio medio RC auto dicembre 2025

Provincia: Premio medio; Variazione annuale

Chieti: 545,37 € ;+8,8%

L’Aquila: 564,35 € :+1,3%

Pescara: 577,07 €: +6,3%

Teramo: 526,52 €; -4,1%

Abruzzo: 555,73 € ;+3,6%

Italia: 629,24 € ;-2,27%