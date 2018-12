Al via la X° edizione della Rassegna Nazionale di Teatro Amatoriale “Città di Martinsicuro” e la 5° edizione del “Premio Teatrale Truentum”

MARTINSICURO (TE) – Prenderà ufficialmente il via sabato 15 dicembre la X° edizione della Rassegna Nazionale di Teatro Amatoriale “Città di Martinsicuro” nell’ambito della quale è istituito il “Premio Teatrale Truentum” giunto invece alla 5° edizione. Al termine della kermesse, organizzata dal Comune di Martinsicuro e dall’Associazione culturale “Il Torrione”, la compagnia che risulterà aver raggiunto il massimo gradimento della giuria si porterà a casa un assegno di 600 euro.

Al bando, pubblicato lo scorso 12 settembre, hanno risposto ben 48 compagnie provenienti da tutte le regioni d’Italia, battendo quindi il precedente record di domande pervenute (furono 44 nella 3° edizione del Premio), un segnale questo di quanto sia in continua ascesa l’appeal di questo festival a livello nazionale. La Giuria tecnica, composta da Daniele Vittori (Presidente), Alessandra Annunzi, Romina Celani, Vilalba Cistola, Sara Palladini, Sandro Ventresca e Vincenzo Paoletti, tutti con grandissima esperienza nel mondo del teatro amatoriale, ha dovuto quindi svolgere un compito molto arduo e scrupoloso per selezionare le 7 finaliste in concorso.

Come da tradizione la scelta finale ha fatto sì che il cartellone risulti composto da un mix di spettacoli di diverso genere, tra commedie dialettali, brillanti e spettacoli drammatici in lingua, oltre a grandi classici della drammaturgia italiana. Alle sette esibizioni che avranno luogo presso la consueta sede della Sala Buon Pastore di via Lippi a Villa Rosa seguirà, a chiusura della manifestazione, uno spettacolo fuori concorso che si terrà sabato 23 marzo 2019 al termine della cerimonia di premiazione della rassegna, nel corso della quale, oltre alla compagnia vincitrice del 5° “Premio Teatrale Truentum”, verranno consegnati gli altri premi per le varie categorie in gara, tra cui l’ambito premio della compagnia che avrà ottenuto il miglior gradimento del pubblico, direttamente assegnato dagli spettatori presenti (da questa edizione la votazione è riservata ai soli abbonati).

“Siamo molto soddisfatti perché, anche quest’anno, lo sforzo organizzativo messo in piedi da tutte le parti ha prodotto un bel cartellone, caratterizzato come al solito da un’ottima qualità delle compagnie selezionate” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, il Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura, Pinuccia Camaioni, ed il Presidente dell’Associazione “Il Torrione”, Boris Giorgetti.

“Ancora una volta la Città di Martinsicuro mostra la sua grande vocazione culturale con un evento fortemente caratterizzante e che, ne siamo certi, richiamerà appassionati di teatro da tutto l’Abruzzo e dalle vicine Marche e permetterà, grazie anche alla presenza di compagnie da tutto il Paese, di far conoscere sempre più il nostro territorio e le sue ricchezze favorendo grazie anche ad un turismo destagionalizzato” sottolineano Sindaco e Vice-Sindaco.

Il concorso teatrale vanta l’importante e prestigioso supporto della Fondazione Tercas oltre alla collaborazione della Federazione Italiana Teatro Amatori FITA e del Comitato regionale FITA Abruzzo, nonché del patrocinio della Regione Abruzzo e della Provincia di Teramo. Gli organizzatori invitano i cittadini che non volessero perdersi nessuno spettacolo a sottoscrivere gli abbonamenti, il cui costo è davvero vantaggioso (28 euro per i sette spettacoli in concordo più il fuori concorso a fronte dei 5 euro per ogni singolo spettacolo).

Il calendario completo

Sabato 15 dicembre 2018, ore 21:15, Associazione Lartes – Compagnia I MARRUCINI – Chieti;

Domenica 13 gennaio 2019, ore 18:15, Circolo privato LI FRECIUTE – Ascoli Piceno;

Domenica 20 gennaio 2019, ore 18:15. TEATRO DEL SORRISO – Ancona;

Domenica 27 gennaio 2919, ore 18:15, Progetto Garden del TEATRO C.A.S.T. – Folignano (AP);

Sabato 16 febbraio 2019, ore 21:15, Associazione L’IMPROVVISATA COMPAGNIA – Latina

Sabato 2 marzo 2019, ore 21:15, Associazione QUANTA BRAVA GENTE – Grottaglie (TA);

Domenica 10 marzo 2019, ore 18:15, Compagnia teatrale INCONTRI – Portici (NA)

Sabato 23 marzo 2019, ore 21:15, serata finale con cerimonia di premiazione e spettacolo.

Prevendita abbonamenti: Martinsicuro, Bar Centrale, piazza Cavour; Villa Rosa, Bar Tabaccheria Bacco e Tabacco, via Roma, n. 472. Info e prenotazione biglietti: iltorrione.teatro@gmail.com; tel.: 328/8223011; pagina facebook rassegnateatromartinsicuro.