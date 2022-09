“Raffaella uno stile di Vita” in scena a Montorio al Vomano: ecco quando

A Montorio al Vomano il 17 settembre un omaggio all’icona della musica e del Pop Raffaella Carrà con l’intervento di autori Rai e delle persone che hanno lavorato al suo fianco

MONTORIO AL VOMANO – Si terrà a Montorio al Vomano, la replica del più grande e emozionante omaggio dedicato alla più grande, Raffaella Carrà.

Interverranno con una testimonianza:

SERGIO JAPINO (regista e coreografo)

SALVO GUERCIO (autore Rai)

CRISTIANO MALGIOGLIO (autore musicale)

ANGELO PERRONE (Press Agent Raffaella)

MARINETTA SAGLIO ( fotografa ufficiale Raffaella)

GIANNI BELFIORE (Autore musicale)

Uno Spettacolo che affronterà in balletto tutto il percorso artistico di questa grande icona, con anche coreografie di spessore. Il più grande e bell’ omaggio mai fatto ad una delle più grandi artiste internazionali, amata in tutto il mondo. Lo Spettacolo è ideato e diretto dal M° Massimiliano Lanti e andrà in replica SABATO 17 settembre alle ore 20.30 in Piazza Orsini a Montorio al Vomano, con ingresso libero e vedrà protagonisti tutti gli allievi del Centro Coreografico di Danza di Montorio al Vomano e Studio60 Spazio Danza di Teramo.