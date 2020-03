Raffaele “Ralph” Barone grande costruttore in West Virginia

COLLEDIMACINE – Raffaele “Ralph” Barone nacque a Colledimacine, in provincia di Chieti, il 2 maggio 1899, da Gregorio (quarantaduenne “contadino” – figlio di Filippo e di Chiara De Pompilis) e da Giuseppa Delli Pizzi (trentaduenne “donna di casa” – figlia di Vincenzo e Ninetta Barone). L’atto di nascita fu certifica davanti all’allora Sindaco Falco Barone.

I suoi genitori si erano sposati a Colledimacine il 21 febbraio del 1889 ed ebbero, oltre a Raffaele altri nove figli. Subito dopo la nascita di Raffaele padre emigrò alla ricerca del “sogno americano” e giunse ad “Ellis Island”, nel 1900, a bordo del piroscafo “ La Gascogne”. Qualche anno dopo il padre tornò definitivamente a Colledimacine. Raffaele a diciassette anni decise di varcare l’oceano. Per le sue ambizioni il suo piccolo paese non gli bastava. Giunse ad “Ellis Island”, nel 1916, dopo aver navigato sul piroscafo “America”. Non avrebbe mai più rivisto né i suoi cari né il suo paese. Trovò lavoro a Philadelphia presso la “ Autocar Manufacrturing Co. of Bryn Mawr”.

Intanto frequentava, la sera, un corso tecnico presso il “Drexel Institute”. Nel 1920 decise di trasferirsi a Weirton, in West Virginia, dove oltre a lavorare, per la società di Geza Kokochak, frequentò un corso, per agenti immobiliari, allo “Steubenville Business College”. Nel 1923 si unì a Armor S. Cooper per fondare una attività immobiliare. Nel 1929 Raffaele “Ralph” era socio oltre che della “Cooper Realty Co.” anche della “Marland Heights Company”. In particolare la “Cooper Realty Co.” fu tra le principali società costruttrici degli anni ’20 e ’30. Nel 1941 rilevò le quote del socio e mutò il nome della “Cooper Realty Co.” in “Barone Realty Co.”.

Negli anni costruirà oltre 4.000 abitazioni in West Virginia. Fondò altre società: la “Barone Realty Service Co.”, la “Barone Land Development”, la “Holding Co.” e la “Steel City Coin Laundry”. Queste aziende furono impegnate nello sviluppo commerciale e nel settore autotrasporti, magazzini, negozi, ristoranti, stazioni di servizio e uffici. Il 3 ottobre 1931, aveva sposato Cloma Helen Sanger di Harrisburg. Raffaele “Ralph” Barone morì il 25 settembre del 1974.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”