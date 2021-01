Radio Parco, due rubriche online su food e artigianato

PESCASSEROLI – Radio Parco – “La radio che non c’è” – è la più attiva realtà di comunicazione emersa negli ultimi tempi nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, un’area protetta e molto apprezzata, ma non abbastanza raccontata. L’ideatore dell’interessante progetto radiofonico, trasmette via internet su Facebook (@radioparco), su Spreaker e su Spotify, ed è Stefano Dark (nome d’arte di Stefano D’Arcangelo), professionista del mondo della comunicazione con esperienze in radio, tv e web che si sommano alla passione per il territorio del PNALM.

Radio Parco – “La radio che non c’è” – nasce nel 2018 a Pescasseroli, ma l’esordio è breve, un puro esperimento. Il progetto ha il desiderio di raccontare il territorio nelle sue molteplici declinazioni e diventare punto di riferimento per tutti coloro che vivono nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e per chi vive questa meravigliosa terra soltanto in occasione delle vacanze e che solitamente ci lascia il cuore.

Nella primavera 2020, complice il lockdown, le trasmissioni vanno in onda quotidianamente, coinvolgendo in maniera interattiva un seguito crescente di persone, istituzioni e associazioni, tra intrattenimento e informazione. I vari elementi della realtà locale si mescolano in modo positivo e il progetto, dopo una pausa, torna in piena attività, a servizio della comunità.

Da gennaio 2021 si riparte. L’attività radiofonica, sempre colma di interessanti contenuti e musica locale, arricchisce il proprio palinsesto con due rubriche settimanali: OPIFICIUM – spazio dedicato alla scoperta delle giovani realtà imprenditoriali locali (e non solo), legate al mondo del food, dell’artigianato e della ristorazione e la rubrica “ABBINI I VINI, MIGLIORI I SAPORI” in cui si vanno ad approfondire i migliori vini della zona e i più pregiati vitigni italiani.

Questo grazie all’ingresso nel team di due giovani professionisti: Mariapia Gentile, Food Specialist e fondatrice di IndaCore – strumento di comunicazione tra produttori e chef – e Piero Forti, sommelier del Ristorante “Il Pastore Abruzzese” di Lanciano.

Radio Parco è in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 18:00 alle ore 19:00, ed ogni martedì contiene la rubrica curata da Pietro Forti “Abbini i vini migliori i sapori” mentre ogni giovedì, dalle ore 19:00, appuntamento con Mariapia Gentile e “Opificium”.