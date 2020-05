Il racconto collettivo dell’Italia più autentica: al via il concorso

Agli utenti viene richiesto di raccontare la propria esperienza di viaggio o di vita al centro di quel borgo. Abitanti, residenti, turisti o visitatori. Ecco il regolamento

SCURCOLA MARSICANA (AQ) – Da anni Borghi Autentici d’Italia insegue un modello di sviluppo locale equo e sostenibile, con l’intento di riscoprire i borghi italiani come luoghi da vivere, sostenere e preservare. Le singole comunità quali protagoniste imprescindibili della vita sociale, culturale e ambientale del presente e del futuro, per una costante contaminazione tra l’endogeno e l’esogeno, la tradizione e l’innovazione.

In questo momento di grave crisi sanitaria ed economica, dove proprio il turismo e la sua tradizionale predisposizione ai contatti vengono messi in discussione, Borghi Autentici d’Italia vuole proporre una nuova idea di viaggio nella quale le singole destinazioni diventino veri e propri luoghi di vacanza vissuta. Lontani dall’affollamento metropolitano e per questo garanti di un naturale distanziamento sociale, i Borghi Autentici conservano infatti il significato più profondo della prossimità.

Un rapporto fiduciario tra il viaggiatore e la destinazione per un vero e proprio patto di amicizia tra la comunità e l’ospite che la visita. Per fare questo, però, è necessario uno sforzo comune perché soltanto insieme, oggi più che mai, si può vincere. Nasce da qui #VIAGGIOALCENTRODELBORGO, l’iniziativa che intende raccontare in maniera collettiva l’Italia più autentica e nascosta. Ogni giorno (dall’11 maggio al 31 luglio) l’Associazione proporrà sui propri canali social un Borgo Autentico quale suggerimento per le prossime vacanze estive.

Agli utenti viene richiesto di raccontare la propria esperienza di viaggio o di vita al centro di quel borgo, rispondendo semplicemente ai singoli post o inserendone di nuovi con l’apposito hashtag #VIAGGIOALCENTRODELBORGO (categoria “Impressioni”) ovvero inviando direttamente alla casella gallo@borghiautenticiditalia.it un racconto breve testuale e/o un racconto fotografico. Una condivisione reciproca per una testimonianza che superi la mera estetica del borgo sviscerandone invece il valore emozionale e comunitario. Abitanti, residenti, turisti o visitatori. Chiunque può raccontare la propria esperienza di “cittadino temporaneo”.

I racconti e i vissuti più significativi confluiranno in un’apposita area del portale www.borghiautenticiditalia.it. Per ciascuna delle tre categorie, inoltre, una giuria qualificata provvederà a scegliere l’elaborato migliore.

REGOLAMENTO

Aspettiamo i racconti anche delle bambine e dei bambini!

Di seguito il regolamento completo.

Art. 1. Gli elaborati dovranno riguardare esclusivamente i Borghi Autentici d’Italia. L’elenco completo è presente sul portale associativo. Si può eventualmente fare riferimento agli inserti che giornalmente l’Associazione predisporrà sui propri canali social (Instagram e Facebook).

Art. 2. La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita e può avvenire in tre differenti modalità:

Impressioni – Il partecipante potrà rispondere ai singoli post creati dall’Associazione su Facebook o su Instagram raccontando sinteticamente la propria esperienza di vita o di soggiorno all’interno del Borgo Autentico di riferimento.

Racconti brevi – Il partecipante dovrà inviare un racconto breve della lunghezza massima di 5 cartelle con carattere Times corpo 12, o 3500 parole o 21.000 caratteri. Il racconto potrà avere anche la forma del Diario.

Racconti fotografici – Si può presentare un racconto fotografico di minimo 5 e massimo 10 foto. Il racconto potrà essere formato da sole foto oppure da foto e da relativi testi di accompagnamento.

Art. 3. Le foto e i testi inviati per l’iniziativa o contrassegnati dall’apposito hashtag #VIAGGIOALCENTRODELBORGO potranno essere riutilizzati liberamente dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia per finalità pubblicitarie e comunicative.

Art. 4. Tutti gli elaborati saranno preventivamente visionati da personale interno all’Associazione. Tra quelli ritenuti più meritevoli, infine, un’apposita giuria qualificata (formata da personale interno ed esterno all’Associazione) provvederà a scegliere un vincitore per ciascuna categoria.

Art. 5. Tutti i lavori potranno essere inviati a partire dall’11/05/2020 e fino al 31/08/2020. La premiazione avverrà entro il mese di settembre 2020.

Art. 6. Per ciascuna categoria verrà individuato un solo vincitore che riceverà quale premio un soggiorno per due persone in uno dei Borghi Autentici d’Italia (1° premio categoria “Racconto Breve”) ovvero una confezione esclusiva di prodotti tipici locali marchiati Borghi Autentici d’Italia (1° premio categorie “Impressioni” e “Fotografia”).

Art. 7. Partecipare all’iniziativa implica l’accettazione del presente regolamento e di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196/2003 (Privacy) e successive modifiche ovvero dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR). Il titolare ultimo dei dati raccolti è l’Associazione Borghi Autentici d’Italia.