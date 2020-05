Chieti, oggi é il giorno della Festa di San Giustino

L’11 maggio pochi festeggiamenti: celebrazione della Messa nel rispetto delle norme anti-Coronavirus e uffici pubblici chiusi

CHIETI – In tempo di Coronavirus, quest’anno, per la Festa per San Giustino, in programma l’11 maggio, a Chieti ci saranno festeggiamenti limitati. Alle 10,30 nella cripta della cattedrale celebrazione della Messa a cura dell’arcivescovo Bruno Forte con il parroco di San Giustino monsiglor Nerio Di Sipio e i canonici del Capitolo, nel rispetto delle regole di distanziamento e di precauzione richieste.

Glli uffici pubblici rimarranno chiusi tutto il giorno.

La scorsa settimana l’arcivescovo di Chieti-Vasto, Monsignor Bruno Forte, aveva inviato alla Comunità Diocesana, la preghiera al santo Patrono, da recitare nella giornata della celebrazione.