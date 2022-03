“Racconti sopra le rime”, Vincenzo Seconetti presenta il libro a Pineto

Domenica 20 marzo presso la suggestiva location di Villa Filiani ci sarà la presentazione del suo terzo libro a di tre anni di distanza dalla pubblicazione del precedente volume

PINETO – Si terrà domenica 20 marzo alle ore 17:00 a Pineto, presso la suggestiva location di Villa Filiani, la presentazione del terzo libro di Vincenzo Seconetti, dal titolo “Racconti sopra le rime”, Hatria edizioni. A distanza di tre anni dalla pubblicazione del precedente volume, Seconetti dimostra di aver ritrovato una brillante ispirazione mista ad una esemplare creatività letteraria, a tal punto che ne è venuto fuori un libro originale e spassoso, il cui stile rispecchia in pieno il carattere vivace e un po’ sopra le righ(m)e dell’autore.

“Racconti sopra le rime” contiene sia racconti in prosa che componimenti in versi poetici, in un crescendo di pathos emozionale che funge quasi da amplificatore di una narrazione intrigante e travolgente, capace di instillare grande curiosità nel lettore. Un libro assolutamente da leggere per tutto questo ma anche per tanto altro, che si potrà scoprire sfogliando le pagine della nuova fatica letteraria di Vincenzo Seconetti.

La cerimonia di presentazione, moderata dall’Avvocato Luca Salini che ha scritto la prefazione del libro, prenderà inizio con il saluto delle Autorità, tra cui il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio, e vedrà la partecipazione come relatrice di Monica Brandiferri, Consigliera di Parità supplente della Regione Abruzzo, che ha curato la postfazione. Concluderà i lavori l’autore Vincenzo Seconetti. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore.