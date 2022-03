Tecnica dell’acquerello, a Giulianova c’è “GiocaCultura” Primavera

GIULIANOVA – Continuano gli appuntamenti primaverili di “GiocaCultura”, il programma di attività didattiche per i visitatori e i lettori più giovani dei musei e della biblioteca comunale di Giulianova. Domenica prossima, 20 marzo, alle ore 16, l’appuntamento è nella Pinacoteca “Vincenzo Bindi” di corso Garibaldi, dove i bambini dai 3 ai 12 anni verranno accompagnati in un viaggio tra i dipinti e i ricordi della dimora storica per un’immersione nella storia e nell’arte, con particolare attenzione alle opere ad acquerello degli artisti napoletani dell’Ottocento.

Il laboratorio a seguire si svolgerà nel Loggiato “R. Cerulli” sotto piazza Belvedere, dove i partecipanti, guidati da Giuseppina Michini, conosceranno le origini della tecnica. Accanto all’uso dei classici colori acquerelli, potranno realizzare le loro opere con colori naturali estratti dalle piante, dagli ortaggi e dai frutti.

L’attività ha un costo di 10 euro a bambino e deve essere prenotata entro le ore 20 di sabato 19 marzo al numero 0858021290, scrivendo a museicivici@comune.giulianova.te.it o alle pagine social del Polo Museale Civico o della Pinacoteca.