Raccolta carta e cartone: i dati della differenziata nel 2021 in Abruzzo

Chieti la provincia più virtuosa per quantitativi raccolti e una media pro-capite di 61,2 kg/abitante-anno, superiore alla media nazionale

REGIONE – Nel 2021 gli ultimi colpi di coda della pandemia da covid-19 e le difficoltà connesse a stop e ripartenze non hanno intaccato la raccolta differenziata di carta e cartone in Abruzzo. Nel 27° Rapporto Annuale sul Riciclo di Carta e Cartone in Italia, presentato da Comieco, gli ottimi risultati raggiunti dalla Regione già durante il 2020 si mantengono stabili anche nel 2021 con la raccolta complessiva che arriva a sfiorare le 73.000 tonnellate.

“L’Abruzzo ha dato prova di un’ottima resilienza di fronte alle difficoltà che si sono presentate in un anno imprevedibile come il 2021” afferma Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco “Ogni cittadino ha raccolto 56,6 kg di carta e cartone, dato molto vicino alla media nazionale. In più il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti si attesta al 12,3%, a conferma del grande e costante impegno dei cittadini abruzzesi”.

Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica in Abruzzo ha gestito direttamente 67.119 tonnellate, pari al 92,3% della raccolta riconoscendo ai 279 Comuni convenzionati corrispettivi economici oltre 5,5 milioni di euro.

La Raccolta per provincia

Analizzando i dettagli del Rapporto Annuale si nota come le restrizioni e i diversi via libera, dettati dal contesto incerto dell’uscita dalla pandemia, abbiano fatto “soffrire” le province de L’Aquila (-5,2%) e di Teramo (-2,3). Nonostante queste contrazioni la raccolta complessiva resta stabile:

Provincia di Pescara: raccolte poco più di 17.000 tonnellate di carta e cartone con un pro-capite di 54,6 kg;

Provincia di Chieti: più di 23.000 tonnellate raccolte, pro-capite di 61,2 kg/ab-anno;

Provincia di L’Aquila: raccolte oltre 15.000 tonnellate di carta e cartone, pro-capite di 53,3 kg;

Provincia di Teramo: quasi 17.000 tonnellate raccolte, pro-capite di 56,2 kg/ab-anno

MoTe – Montagne Teramane e Ambiente SpA in convenzione con Comieco

Sulla scia degli ottimi risultati registrati nel Rapporto Annuale e nell’ottica di un miglioramento costante nella raccolta differenziata della regione, la Montagne Teramane e Ambiente S.p.A, società che garantisce i servizi pubblici locali di igiene urbana delle comunità montane del teramano, punta a perfezionare le performance di raccolta differenziata di carta e cartone avvalendosi della garanzia di riciclo offerta da Comieco. La convenzione di MoTe – Montagne Teramane e Ambiente – riguarderà la raccolta e l’avvio al riciclo delle frazioni cellulosiche in 11 comuni dell’entroterra.

“La nostra società è da sempre in prima linea quando si tratta di mettere in campo le migliori politiche per incentivare la raccolta differenziata in ogni suo ambito, come dimostrato anche con la recente campagna di sensibilizzazione che ha preso il via in tutti i comuni nei quali viene svolto il servizio proprio in questi giorni” sottolinea l’Amministratore Unico di Mo.Te. Ambiente S.p.A., Ermanno Ruscitti. “La firma della convenzione con il Comieco è un ennesimo step in questo nostro percorso virtuoso e di crescita con il quale puntiamo ad accrescere le già positive percentuali che registriamo nella raccolta di carta e cartone. In tale ottica coinvolgeremo comuni e cittadinanza in questo progetto, con l’obiettivo di accrescere le già lusinghiere percentuali che si registrano nella nostra provincia e in Abruzzo”.

“I dati presentati da Comieco fotografano un risultato importante, raggiunto grazie al lavoro dei sindaci e delle amministrazioni comunali, che attraverso tutta una serie di iniziative hanno stimolato il territorio a una corretta raccolta differenziata – commenta il sindaco di Teramo, in veste di Presidente Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto – e alla sensibilità e all’impegno dei cittadini che con i loro comportamenti virtuosi hanno contribuito a raggiungere percentuali rilevanti, in questo caso per quello che concerne la raccolta di carta e cartone. Ovviamente questi risultati non potranno che migliorare, anche a fronte dell’entrata in funzione dell’Agir e di una gestione del sistema dei rifiuti prevalentemente pubblica. Purtroppo scontiamo ancora, in Regione, una carenza impiantistica che oggettivamente rappresenta un limite, ma anche alla luce della nascita dell’Agir credo che questo sarà uno dei primi temi che affronteremo nei prossimi mesi”.

Quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia

A livello nazionale, nel 2021 la raccolta differenziata di carta e cartone delinea una situazione caratterizzata da un andamento ovunque positivo. Oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono stati differenziati complessivamente in tutto il Paese, in crescita di oltre 110.000 tonnellate (+3,2%). La media pro-capite nazionale supera per la prima volta i 60 kg/ab. Dal Rapporto Comieco risulta come l’Italia per il secondo anno consecutivo abbia raggiunto l’obiettivo UE 2030 per il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici fissato all’85%, traguardo tagliato già l’anno precedente con 10 anni di anticipo.