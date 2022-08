Presentazione del libro sul dialetto di Pietracamela al Belvedere Montauti

PIETRACAMELA – Prima presentazione libro sul dialetto di Pietracamela, tavola rotonda e mostra artistica in programma lunedì 8 agosto a Pietracamela (TE), dalle 16h30 al Belvedere Montauti. Nella cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia, incastonato nel massiccio del Gran Sasso d’Italia (1005 metri slm), sarà presentato questo lunedì 8 agosto dalle ore 16.30 il libro La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei. Profilo linguistico, norme di lettura, antologia poetica. Volume a cura di Giovanni Agresti (dir.), Graziano Mirichigni, Silvia Pallini. Milano, Mnamon («Territori della parola») e Associazione LEM-Italia, 2020, 398 pp. con illustrazioni.

Il volume La lingua “degna” (dal pretarolo “dagna”, cioè “bella”) restituisce un decennale (e polifonico) lavoro di ricerca sul campo a Pietracamela (TE), collegato al premiato progetto europeo “Rete Tramontana” (Programma “Europa creativa”), la cui presentazione pubblica è stata rimandata per l’emergenza Covid.

Il dialetto pretarolo è estremamente connotato rispetto alla koinè dialettale abruzzese ed è una delle notevolissime emergenze linguistico-culturali del territorio, come il gergo dei cardatori della lana e la presenza di un’autrice, Ginevra Bartolomei (1909-2007) che ha accompagnato in versi (in italiano e in pretarolo) la storia di un’intera comunità di montagna, colta in alcuni snodi storici fondamentali: la vicenda migratoria (verso il Canada, in particolar modo), la trasformazione della montagna ad uso turistico, lo spopolamento e la desertificazione anche spirituale del paese, la costruzione “eroica” delle infrastrutture viarie…

Oggi i manoscritti della Gina, com’era nota in seno alla comunità locale, sono editati e incorniciati da una consistente introduzione di taglio sociolinguistico e dialettologico e da un ricco apparato di note e indici (spicca in particolare il denso indice dei nomi – toponimi e antroponimi), oltre che da diversi supporti multimediali (QR-codes scannerizzabili i quali danno accesso a numerosi contenuti audiovisivi).

Dopo i saluti istituzionali prenderà avvio una tavola rotonda moderata da Giovanni Agresti (co-curatore del volume e prof. Ordinario di Scienze del linguaggio all’Université Bordeaux Montaigne) e da Graziano Mirichigni (co-curatore del volume e nipote di Ginevra Bartolomei) con ospiti internazionali in provenienza da diverse e prestigiose università europee (Renata De Rugeriis, Università degli Studi di Urbino; Claudio Di Felice, Universiteit Leiden; Tania Paciaroni, Ludwig-Maximilians-Universität München e Universität Zürich; Silvia Pallini, Associazione LEM-Italia, Università degli Studi di Teramo).

A seguire, dalle 18h30, a Palazzo Dionisi, sarà inaugurata l’esposizione di opere e installazioni di arte contemporanea dell’artista Mara Di Giammatteo, Rapsodikòs, in omaggio a Ginevra Bartolomei, alla sua poesia e al lavoro di edizione critica dei suoi manoscritti. Sarà disponibile il catalogo della mostra a cura di Maria Chiara Wang (presente anche alla tavola rotonda) e Carlo Di Bonaventura. La mostra sarà visitabile tutti i pomeriggi fino al 23 agosto.

Per informazioni: info@associazionelemitalia.org. Per interviste chiamare 347.8107634