Quintetto OSA e Nino Germano al Dome Theatre

Martedì 17 dicembre nuovo appuntamento a piazza salotto con Il Natale di Giorgetto, la fiaba abruzzese di greggi, lupi e pastori di Francesco Sanvitale nella versione musicale firmata dal musicista Gianluca Sulli

PESCARA – Dopo una serie di eventi sold out, e un grande apprezzamento per gli appuntamenti nel Dome Theatre di Piazza Salotto, questa sera, martedì 17 dicembre alle ore 18, si potrà assistere a Il Natale di Giorgetto. Fiaba abruzzese di greggi, lupi e pastori di Francesco Sanvitale nella versione musicale firmata dal musicista Gianluca Sulli ed eseguita dal quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese formato dalle prime parti dei fiati dell’orchestra sinfonica: Silvia Colageo flauto, Giovanni Pantalone oboe, Gianluca Sulli clarinetto, Massimo Martusciello fagotto e Alessandro Monticelli corno. La parte narrata è affidata alla voce del giornalista Rai Nino Germano.

Il racconto sarà accompagnato dalel musiche di G. Faurè, J. Ibert, S. Barber, G. Sulli, P. Metheny, J. Semler-Collery, F.P. Tosti, G. Albanese e O. Respighi.

Il Natale di Giorgetto è una fiaba, “un po’ racconto didattico e un po’ narrazione di fantasia” come ne ha scritto l’autore, che trae ispirazione dalla tradizione pastorale abruzzese e dai tanti racconti dedicati al rapporto fra uomo e Natura incentrati sugli abitanti delle nostre montagne, l’uomo e il lupo, da sempre contrapposti. Per una volta, invece, in occasione del Natale, pace e armonia arrivano fra loro, e una luce illumina l’oscura e controversa dinamica delle loro relazioni passate. A compiere il miracolo non poteva che essere un ragazzo, vivace, entusiasta e ricco di umanità, una figura dalla quale dovremmo anche oggi prendere ispirazione, la stessa che l’autore della fiaba ha raccolto dalla viva voce dei testimoni e che ha saputo restituire grazie al grande amore che lo ha sempre legato all’Abruzzo e alla sua arte alla quale ha dedicato grande impegno nella sua carriera.

Musicologo, critico e organizzatore musicale, Francesco Sanvitale – scomparso nel 2015 – è stato senza dubbio uno degli abruzzesi più illustri del panorama culturale degli ultimi decenni, amico e importante collaboratore dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese che con questa produzione vuole ricordalo. Impegnato a vari livelli e funzioni, nei più prestigiosi enti culturali e nelle università abruzzesi è riuscito a portare avanti una brillante carriera internazionale come saggista e conferenziere. Sceneggiatore radiofonico, televisivo, e autore di numerosi programmi per la Rai-Radiotelevisione Italiana ha diretto l’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona, e a lui si deve molta della fortuna che la figura di Tosti ha avuto negli ultimi anni nel mondo.

BIGLIETTI

Si ricorda che l’ingresso è gratuito ma i posti limitati per cui chi volesse riservare il proprio posto può prenotarlo on line sul circuito Ciaotickets al costo di 1€ che verrà interamente devoluto al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara. Il Comune di Pescara ringrazia gli Sponsor di Pescara Natale 2019: Fondazione Pescara Abruzzo, Banca Popolare Province Molisane, Banca Credito Cooperativo Castiglione e Pianella, Banca Popolare di Bari, Banca Credito Cooperativo Abruzzi di Cappelle sul Tavo, Barbuscia.