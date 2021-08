Quarto appuntamento con il camper vaccinale Asl a Giulianova

GIULIANOVA – Un’ ulteriore possibilità di vaccinarsi, contrastando così la diffusione dei contagi da Covid 19, è offerta dalla Asl di Teramo, in collaborazione con il Comune di Giulianova. Il camper allestito dall’azienda sanitaria tornerà infatti in città dopodomani, venerdì 20 Agosto. Il luogo prescelto è, ancora una volta, la pineta tra via Quarnaro e piazza Dalmazia. Qui, dalle 16.30 alle 22.30, sarà possibile sottoporsi al tampone e, per i residenti, ricevere prima o seconda dose. Ai turisti che soggiornino in città per almeno 15 giorni sarà messa a disposizione la seconda dose vaccinale. Sarà solo necessario avere con sè la tessera sanitaria.

“Si tratta di un’occasione sempre preziosa – commenta il sindaco Jwan Costantini – probabilmente l’ultima, con queste modalità. Il camper vaccinale rientra in una strategia immediata, alla portata di tutti, pensata e realizzata dalla Asl per raggiungere il maggior numero di persone, minimizzando con ciò gli effetti nocivi che il clima di distrazione e rilassatezza delle vacanze estive può facilmente ingenerare”.

“Ringraziamo per questo l’ Azienda sanitaria – aggiunge il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Lidia Albani -, ma anche le associazioni di volontariato, Croce Rossa e Protezione civile, che mai, in questi mesi, hanno fatto mancare il loro supporto ed il loro insostituibile contributo”.