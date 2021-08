Audio 2 in concerto al Porto Turistico di Pescara per Estatica

PESCARA – Un Telegatto nel 1994 come Miglior gruppo rivelazione dell’anno. Una manciata di anni dopo, nel ’98, arriva il loro più grande successo, in veste di autori: “Mina Celentano”, album campione di vendite in Italia. Sono forti anche di collaborazioni con Pieraccioni per le colonne sonore dei suoi film, progetti con Mogol e incisioni con Ivana Spagna. Si tratta degli Audio2, duo napoletano dalla carriera luminosa ormai più che ventennale, composto da Giovanni Donzelli (chitarra elettrica e voce) e Vincenzo Leomporro (chitarra acustica e voce).

Legati a Mina dunque quanto a Lucio Battisti, gli Audio2 calcano la scena da decenni facendo sempre emozionare il pubblico. È di pochi anni fa l’ultimo album, 432hz. La serata in programma ad Estatica, domani 18 agosto alle 21.30, sarà un pot-pourri dei loro sempreverdi e non solo. Sul palco gli Audio2 si esibiranno in trio, accompagnati da Gianni La Porta (tastiere e computer). Ingresso a partire da 15 euro su CiaoTickets o al botteghino. Maggiori info su www.estatica-pescara.com

La kermesse in corso al porto turistico Marina di Pescara e coordinata da Spray Records prosegue dopodomani, 19 agosto, con Concerti sotto le stelle e il Gianluca Sulli group (ingresso 10 euro) e venerdì 20 con l’ultimo appuntamento di CINEStatica: in programma la proiezione del film Il Treno degli Altipiani (ingresso libero).