Quartetto Adorno con la “Bellezza del suono” al Teatro Massimo

Il concerto, per la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara, si terrà 6 dicembre. Sarà interpretata la musica di Beethoven, Colasanti e Debussy

PESCARA – Venerdì 6 dicembre 2019, alle 21, il cartellone musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara presenta il concerto del Quartetto Adorno, composto da Edoardo Zosi e Liù Pellicari al violino, Benedetta Bucci alla viola e Danilo Squitieri al violoncello. In programma, musiche di Beethoven, Colasanti e Debussy.

Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Il concerto è realizzato nell’ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM

«Bellezza del suono, intonazione, precisione e meravigliose idee musicali»: queste le parole utilizzate dalla violista statunitense Geraldine Walther per descrivere la musica del Quartetto Adorno. La formazione si è fatta conoscere a livello internazionale aggiudicandosi il Terzo Premio (con Primo non assegnato), il Premio del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore esecuzione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti nell’edizione 2017 del Concorso Internazionale “Premio Paolo Borciani”. Nella storia trentennale del Concorso, nessun quartetto italiano aveva ottenuto un riconoscimento così importante. Musicisti quali Alfred Brendel, Paul Badura-Skoda, Miguel Da Silva (Quatuor Ysaye), il Takács Quartet, hanno espresso lusinghieri apprezzamenti per il Quartetto Adorno. Fondato nel 2015 da Edoardo Zosi, Liù Pelliciari, Benedetta Bucci e Danilo Squitieri, si è perfezionato presso la Scuola di Musica di Fiesole con Miguel Da Silva (Quatuor Ysaye), A. Nannoni, A. Farulli. Il nome del Quartetto è un omaggio al filosofo Theodor Wiesengrund Adorno che, in un’epoca di declino musicale e sociale, individuò nella musica da camera una chiave di salvezza per perpetuare un vero rapporto umano, secondo i valori del rispetto e dell’anelito alla perfezione.

Il Quartetto Adorno ha tenuto concerti per importanti Società Musicali italiane ed estere. Nel 2016 il loro debutto nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano dove si sono esibiti anche con il pianista Paul Badura-Skoda. Vincitori nell’ambito di “2016 ISA Internationale Sommerakademie” del Premio “2. Wiener Schule Preis” per la miglior esecuzione di un quartetto appartenente alla seconda scuola di Vienna, si sono esibiti in diretta radiofonica per la ORF Radio KulturHaus di Vienna. Molto interessato alla musica contemporanea, il Quartetto è dedicatario del brano di Regis Campò Energy/Fly. Un particolare ringraziamento ad Asmana Wellness World Firenze per il grande sostegno all’attività del Quartetto Adorno.

La Stagione Musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue, venerdì 13 dicembre, con un progetto speciale dedicato alla musica di Louis Moreau Gottschalk, portato sul palcoscenico del Teatro Massimo dal pianista Domenico Di Leo e dal musicologo Stefano Zenni.

La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.