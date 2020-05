Quaresimale chiede deroghe per i Comuni confinanti con altre Regioni

Il Capogruppo della Lega ha chiesto a Marsilio di verificare la possibilità di deroghe immediate per i comuni confinanti con altri di fuori Regione

PESCARA – Dal momento che la ripartenza del 18 maggio ripristinerà tutte le attività economiche, il Capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Pietro Quaresimale, ha chiesto al presidente Marsilio di verificare la possibilità di deroghe immediate per i comuni confinanti con altri di fuori Regione. L’Abruzzo confina con il Lazio, il Molise e le Marche, tutti territori con cui, da sempre, avvengono interscambi commerciali oltre ai legami di parentela e personali.

Quaresimale ha fatto presente che la Provincia di Teramo, in ugual misura le aree interne e la parte costiera ha una corsia preferenziale di interconnessione commerciale e culturale con la provincia di Ascoli; di pari passo alla parte economica, c’è la sfera personale e, dopo due mesi di lockdown, sempre nel rispetto delle regole del distanziamento sociale e dei dispositivi di sicurezza, potrebbero essere consentite le visite tra congiunti di comuni limitrofi ma appartenenti a Regioni differenti.di . Si é detto certo che il Governatore si attiverà subito.