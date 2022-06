Lo spettacolo, promosso da CuntaTerra in collaborazione con il Comune di Chieti, andrà in scena al Teatro Marrucino il 13 giugno

CHIETI – Lunedì 13 giugno, giorno in cui ricorre la Liberazione d’Abruzzo, alle ore 20.45 presso il Teatro Marrucino di Chieti andrà in scena l’anteprima nazionale del nuovo spettacolo teatrale “Quando il grano maturò – storie di gente r-esistente”. Un evento promosso da CuntaTerra in collaborazione con il Comune di Chieti.

“Quando il grano maturò – storie di gente r-esistente” è uno spettacolo di narrazione teatrale e un progetto multidisciplinare sul tema della Resistenza Umanitaria in Abruzzo durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Di e con Marcello Sacerdote e con la prestigiosa regia di Laura Curino, autrice e attrice torinese, pioniera del teatro di narrazione in Italia, il progetto mette in sinergia voci e competenze diverse. A partire dalla direzione organizzativa di Chiara Spina, progettista e co-designer del progetto, e dalla consulenza storica di Nicola Palombaro, presidente dell’ANPI di Pescara. Giulia Ferrante, dialettologa e sociologa, è assistente alla drammaturgia. Le musiche e la regia del suono sono affidate a Valerio Bucciarelli Vorinc. La scenografia è a cura di Lisa Brunetti (Alìbi) e di Gianni Mad Colangelo. L’illustrazione e il progetto grafico a cura di Chiara Scarpone e Chiara Galizia. Enzo Francesco Testa alle riprese video.

Uno spettacolo a cui CuntaTerra sta lavorando da quasi tre anni.

Marcello Sacerdote, interprete e direttore artistico: “Coltivare e trasmettere le storie legate alla seconda guerra mondiale in Abruzzo è molto significativo per la nostra realtà, in quanto memoria, resistenza, generosità umana e bene comune, oltre a essere contenuti di profonda attualità e urgenza sono argomenti da sempre molto cari a CuntaTerra e sono proprio i temi centrali di questo nuovo progetto artistico e culturale.”

Lo spettacolo

“Quando il grano maturò” è un intreccio di memorie e racconti, risultato di un lungo lavoro di ricerca sul campo, tra l’analisi di fonti storiche e le interviste realizzate con i testimoni del passato.

La volontà di approfondire e divulgare questa pagina importante di storia nasce dal grande amore per il nostro territorio, che oggettivamente durante la Seconda Guerra Mondiale fu un vero e proprio laboratorio della Resistenza – per molti versi unico – in Italia.

Ingresso: 15 euro

Posti limitati – Prenotazione consigliata

Per informazioni e prenotazioni: 379 2219937 – 338 7582167 oppure ass.cterra@gmail.com