Qualità della vita, ecco la classifica delle province abruzzesi

L’Aquila al 22° e Chieti al 56° posto nella classifica realizzata da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza e Cattolica Assicurazioni

L’AQUILA – Pordenone al primo posto nella classifica per qualità ambientale seguita da Trento. È quanto emerge dalla classifica 2020 sulla qualità della vita, realizzata da ItaliaOggi in collaborazione con l’Università La Sapienza e Cattolica Assicurazioni e giunta alla 22ma edizione. Nella scorsa edizione le parti erano invertite.er quanto riguarda le prime posizioni, dopo le due province ben salde, ci sono due nuovi ingressi: Vicenza (era 14ª) e Padova (11ª). Ma il salto più alto è di Ascoli Piceno: dalla 37ª alla quinta posizione. Foggi é i fanalino di coda dela graduatoria.

A incidere sulla classifica anche l’effetto Covid, a causa del quale molte città sono arretrate: si stiamo parlando di Bergamo, Milano, Piacenza e Cremona.

In Abruzzo spicca la provincia dell’Aquila che sale a dal 48° al 22esimo posto. La provincia di Chieti guadagna ben 7 posizioni rispetto al 2019 collocandosi al 56esimo posto su 107 ed entrando a far parte delle località in categoria 2, dove la qualità della vita viene definita ‘”accettabile”, seguita dalla provincia di Teramo che occupa la 57esima. Male la provincia di Pescara, che si é piazzata soltanto all’81° posto.

I parametri considerati per stilare la classifica sono nove: affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione formazione capitale umano, reati e sicurezza.