Qualificazione EHF Euro 2020, Italia – Norvegia a Pescara: ecco quando

Il prossimo 8 novembre al Pala Giovanni Paolo II di Pescara la nazionale italiana di pallamano sfida quella norvegese vice-campione mondiale per le qualificazioni ai prossimi campionati europei

PESCARA – Sarà il Pala Giovanni Paolo II di Pescara ad ospitare, il prossimo 8 novembre, il match tra Italia e Norvegia, debutto casalingo della Nazionale maschile di Pallamano nel Gruppo 6 di qualificazione agli EHF EURO 2022 di Ungheria e Slovacchia.

La FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) ha individuato nell’impianto abruzzese il teatro per la prima sfida tra le mura amiche degli azzurri guidati da Riccardo Trillini. Il girone vedrà l’Italia opposta anche alla Bielorussia, avversaria nell’esordio assoluto a Minsk il 4 novembre, e la Lettonia, da affrontare invece nel decisivo doppio confronto di marzo 2021.

Il meccanismo di passaggio del turno garantire un posto nella fase finale degli EHF EURO 2022 per le prime due classificate di ciascun gruppo e, contestualmente, per le quattro migliori squadre tra quelle piazzate al terzo posto tra tutti gli 8 raggruppamenti.

Al Pala Giovanni Paolo II di Pescara andrà in scena una sfida per certi versi irripetibile per l’Italia: la Norvegia, infatti, è due volte vice-campione mondiale (2017 e 2019), oltre che medaglia di bronzo agli EHF EURO 2020 conclusi a gennaio. Nell’organico scandinavo militano alcuni dei migliori giocatori del pianeta, su tutti il centrale Sander Sagosen in forza nel club tedesco del Kiel.

L’impianto pescarese, che nel 2009 aveva ospitato le gare del torneo maschile di Pallamano ai Giochi del Mediterraneo, tornerà a fare da teatro per una gara della Nazionale a distanza di 7 anni dal match disputato nell’ottobre 2013 contro la Romania.

L’Abruzzo ha inoltre rappresentato la terra della ripartenza delle attività proprio dell’Italia maschile, in raduno nell’ultimo mese con le selezioni senior, U20 e U18 tra il PalaSenna di Montesilvano e il Pala Santa Filomena di Chieti.

Il calendario delle gare dell’Italia nel Gruppo 6:

Round Data Sede Partita R1 4 novembre 2020 Minsk Bielorussia – Italia R2 8 novembre 2020 Pescara Italia – Norvegia R3 10/11 marzo 2021 – Italia – Lettonia R4 13/14 marzo 2021 – Lettonia – Italia R5 28/29 aprile 2021 – Italia – Bielorussia R6 2 maggio 2021 – Norvegia – Italia

La composizione di tutti i gironi di qualificazione è consultabile su www.eurohandball.com.

Michele Skatar – credit: FIGH \ Isabella Gandolfi