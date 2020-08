Atti vandalici sulla via Verde dei Trabocchi: il report dalla provincia di Chieti

CHIETI – “Nelle giornate di sabato e domenica, ma anche nei giorni precedenti si sono verificati atti vandalici sulla via Verde dei Trabocchi che generano profonda preoccupazione per il rischio che corrono gli autori e per il danneggiamento dell’opera in fase di realizzazione.

Venerdì la ditta contrattualizzata per effettuare la resinatura ha dovuto rinunciare per intralcio da parte di cittadini non disposti a collaborare e danneggiamento della prima resinatura, dove sono visibili impronte di vario tipo e addirittura di un trattore gommato, nel tratto del comune di Torino di Sangro, località Morge. Ricordo che le gallerie sono chiuse in quanto vanno messe in sicurezza e per questo recintate con reti metalliche: sistematicamente, specie nei fine settimana le recinzioni vengono divelte e tagliate.

Sono stati rimossi in località Morge new jersey in cemento, posizionati per impedire il passaggio sulla pista di parcheggiatori irrispettosi come accaduto nelle settimane scorse. Ovviamente questa rimozione, constatata domenica mattina dalla Polizia Provinciale, che ha documentato i fatti e che proseguirà in settimana negli accertamenti, non può essere opera di semplici cittadini, in relazione al peso elevato del manufatto, ma probabilmente sono stati rimossi in nottata, con l’ausilio di trattori o muletti, per assicurare i parcheggi ai turisti. Sono intervenuti anche i carabinieri di Torino di Sangro per accertare la grave violazione. Ricordo che la Provincia può disporre di solo cinque unità di Polizia provinciale e pertanto è impossibile controllare tutta la ciclovia. Nei prossimi giorni saranno sanzionati i trasgressori e chi andrà a manomettere i cantieri, estendendo la possibilità di sanzionare anche alle forze dell’ordine in generale.

Segnaliamo che la Provincia, nell’ottica di collaborazione con i Comuni, ha predisposto l’uso gratuito dei parcheggi di quelle aree non interessate dal cantiere e dalle opere di completamento, come nel caso del Comune di San Vito Chietino, cui abbiamo concesso aree in prossimità della ex stazione. Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Emiliano Bozzelli, si è potuta disciplinare la sosta senza invadere con le auto la ciclovia. Difendiamo insieme questa grande opera che è di tutti i cittadini dai vandali e dagli atti vandalici che rischiano di rovinarla già prima della conclusione dei lavori”. Lo riferisce in una nota il Presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo.