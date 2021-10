Quagliarello: “L’Aquila sempre più cuore resiliente dello Stato”

“Lo Stato vede in una città che sta rinascendo il luogo ideale per preparare il proprio personale sul fronte sia preventivo sia successivo”

L’AQUILA – Gaetano Quagliariello, senatore del collegio L’Aquila-Teramo e vicepresidente nazionale di ‘Coraggio Italia’, ha tenuto a sottolineare come “la creazione di un centro nazionale di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, dopo l’istituzione della Scuola di formazione dei Vigili del Fuoco, conferma la vocazione dell’Aquila a diventare sempre più un polo di eccellenza e il ‘cuore resiliente’ dello Stato, che significativamente vede in una città che sta rinascendo il luogo ideale per preparare il proprio personale che, sul fronte preventivo nel caso dei tecnici della PA, e sul fronte successivo nel caso di Vigili del Fuoco, si trova in prima linea nella sfida di rendere una terra sismica come l’Italia un Paese sempre più sicuro”.

“Con l’annuncio pubblico del presidente Draghi, che ha scelto un momento significativo come l’inaugurazione del Parco della Memoria per dare la notizia ai cittadini, e i passi successivi compiuti in queste ore – prosegue Quagliariello –, anche questo progetto entra nel vivo e ci auguriamo che si possa passare presto alla fase operativa come già avvenuto con la Scuola nazionale dei Vigili del Fuoco. Si tratta- conclude – di opportunità importanti per la città in termini sia di prestigio che di indotto economico, che L’Aquila ha saputo cogliere e meritare e che abbiamo il dovere istituzionale di sostenere in ogni modo e in ogni sede”.