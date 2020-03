Pulizia delle strade e spargimento di sale in provincia di Teramo [FOTO]

TERAMO – Interventi nella norma, in una giornata che ha registrato precipitazioni nevose anche nei comuni costieri ma senza particolari disagi. Pulizia delle strade e spargimento di sale in tutti e quattro i comparti stradali della Provincia, naturalmente le precipitazioni sono state più consistenti nell’area montana fra il Gran Sasso e la Laga (vedi foto).

Dai Comuni o dai cittadini non sono arrivate segnalazioni di criticità: “anche per la ridotta circolazione ma non dimentichiamo – commenta Lanfranco Cardinale – che ci sono cittadini che vanno al lavoro, quelli che sono a casa e devono essere raggiunti per questioni sanitarie o sociali e che, quindi, il Piano è operativo nella sua completezza”.