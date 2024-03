DICIANNOVE ANNI DI CERTIFICAZIONE ISO 14001 PER IL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Diciannove anni di Certificazione ISO 14001 per il Comune di Roseto degli Abruzzi. Dalla prima certificazione, avvenuta nel 2005, prosegue l’impegno dell’Amministrazione per l’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale nel Comune di Roseto. Si è infatti concluso con esito positivo l’iter di rinnovo ISO 14001 a fronte dell’audit condotto da “Bureau Veritas Italia”, ente di certificazione accreditato Accredia.

«Questa certificazione – commenta soddisfatto il Sindaco Mario Nugnes – rappresenta un vantaggio competitivo che sarà sicuramente utile per continuare ad accrescere la fiducia di tutte le parti interessate. Il Comune in tal senso ha dato dimostrazione di aver implementato una efficiente struttura gestionale per l’integrazione delle pratiche di gestione ambientale, per perseguire la protezione dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento, la riduzione del consumo di energia e risorse, lo sviluppo del territorio, in una logica di sostenibilità”.

La ISO 14001 rappresenta il punto di riferimento normativo, riconosciuto a livello internazionale, per le aziende e le organizzazioni dotate, o che intendano dotarsi, di un Sistema di Gestione Ambientale.

Sono diverse le azioni concrete poste in essere dall’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi nel corso degli ultimi due anni sul fronte della tutela ambientale e del territorio. Azioni che hanno portato ad importanti risultati come, ad esempio, la riapertura dopo tanti anni del centro di raccolta dell’Autoporto; la nomina del Direttore Esecutivo del Contratto per il servizio della raccolta differenziata e per l’Ufficio Ambiente; la redazione del primo Piano del Verde Urbano nella storia della città; la conferma dei vessilli che certificano la sostenibilità del territorio e del mare di Roseto; le iniziative di sensibilizzazione e quelle per favorire la mobilità sostenibile; il controllo del territorio per scoraggiare l’abbandono dei rifiuti; il controllo della rete fognaria di concerto con la Ruzzo Reti per valutare la presenza di allacci abusivi; il censimento del patrimonio arboreo cittadino attraverso il servizio di professionisti.

“Sono davvero molto soddisfatto – conclude il Sindaco – perché questa certificazione è uno degli strumenti attraverso il quale vogliamo perseguire i traguardi di sviluppo sostenibile e percorrere quella strada che rappresenta la sfida più importante dei prossimi anni. Noi condividiamo pienamente l’idea che il pianeta si possa salvare solo se individualmente e collettivamente operiamo e lavoriamo nella stessa direzione ed in maniera sostenibile. Sostenibilità è e sarà una parola trasversale dell’azione di governo, da applicare per l’ambiente così come per lo sviluppo economico e sociale. Siamo in presenza di un impegno che impone scelte coraggiose, a cui noi non ci sottrarremo”.