La musica di Puccini e Mina a Francavilla al mare: ecco quando

La nuova lezione-concerto dedicata all’incontro fra musica classica si terrà all’Auditorium Sirena venerdì 8 aprile

FRANCAVILLA AL MARE – Dalle Collisioni fra musica classica e classici della canzone il progetto speciale avviato a marzo 2022 dall’Associazione Identità Musicali, che realizza il suo secondo incontro venerdì 8 aprile 2022 alle ore 21.00 presso l’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, in collaborazione con la stagione del teatro. Una nuova lezione-concerto, che alternerà racconti, lettere, nozioni di storia della musica e l’esecuzione di originali trascrizioni di classici di Giacomo Puccini e di Mina.

Nella seconda serata dedicata all’incontro fra musica classica e leggera l’Ensemble Baccano vuole proporre al proprio pubblico una nuova sfida nell’immaginare lo straordinario effetto di risonanza che può sorgere da un accostamento inaspettato: Puccini e Mina. Le più famose melodie del repertorio operistico italiano si misureranno con una delle voci più potenti della storia della canzone italiana sul terreno della vocalità. Alla base degli interventi e delle riflessioni saranno le corde toccate dalle arie pucciniane, la forza musicale ed espressiva che la voce umana riesce ad acquisire, insieme alle idee e ai valori che questi linguaggi riescono a comunicare con la stessa passione anche a secoli di distanza. L’attenzione sarà rivolta in particolare al mondo femminile, esplorato nelle complesse sfumature che la musica sa rappresentare.

A presentare gli incontri e tenere le lezioni il direttore artistico di Identità Musicali, Alfredo Bruno, accompagnato per il secondo appuntamento dal trio d’archi dell’Ensemble Baccano (Margherita Palmieri, Kristina Esekova, Giovanni Narciso), che eseguirà brani tratti da Bohème, Madama Butterfly e Gianni Schicchi, insieme ad alcuni classici cantati da Mina come Il cielo in una stanza e Se telefonando.

La serie ha già visto la realizzazione di un primo appuntamento improntato sull’ incontro/scontro tra Mozart e i Beatles, e proseguirà con un ultimo appuntamento annuale che porterà in collisione i lied di Franz Schubert con il cantautorato di Fabrizio De Andrè.

Identità Musicali è un’associazione giovanile che promuove sul territorio regionale la diffusione della musica classica, attraverso l’incontro con la quotidianità del pubblico e la creazione di nuove occasioni lavorative per giovani musicisti abruzzesi.

“Vogliamo portare il pubblico più ampio possibile a scontrarsi con la musica fuori dalla propria quotidianità. Per questo proponiamo letture nuove di classici diversi fra loro, affrontando accostamenti azzardati, ma che grazie alle lezioni-concerto possono essere discussi e argomentati. Anche per questo è così importante unire classica e leggera: per offrire ad ogni membro del pubblico l’occasione di sentirsi parte attiva nel lavoro di interpretazione”, così afferma il presentatore di queste serate, Alfredo Bruno.

Tutti i concerti sono organizzati secondo le norme vigenti in materia COVID, con super green pass e mascherine FFP2 obbligatorie. I biglietti sono inclusi negli abbonamenti alla stagione teatrale e sono in vendita a 6 euro sul circuito Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/biglietti/collisioni-puccinimina-francavilla ) o presso la Biglietteria di Palazzo Sirena con i seguenti orari: dal giovedì alla domenica, ore 16.30/20.00.

Info e prenotazioni: www.identitamusicali.it / email: info@identitamusicali.it / tel. 3926909148