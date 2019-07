Prox’Art L’Arte Prossima Montesilvano: laboratorio-mostra-percorso

MONTESILVANO – In occasione della 9° sagra di Sant’Antonio in programma dal 4 all’8 luglio a Montesilvano si terrà un laboratorio – mostra – percorso in Piazza Marconi. Dal titolo “Prox’Art L’Arte Prossima” sarà inaugurata oggi alle ore 19 e vedrà dieci grandi quadri della Storia dell’Arte riletti dagli “ultimi della terra”: Botticelli, Michelangelo, Leonardo, Caravaggio, Bosch, Matisse, Magritte, Van Gogh, Kandinsky, Basquiat. Ingresso gratuito.

La mostra è un progetto di laboratorio crossmediale artistico espressivo. Può essere realizzato in qualsiasi ambito e contesti sociali, culturali (nessun limite d’età). Parte da un approccio dell’Arte semplice e istintivo, immediato e senza filtri. Innesca dialogo e confronto, coinvolge fisicamente, stimola la creatività e la narrazione in senso artistico e ha come punto d’arrivo una mostra, una video-installazione, una performance ovvero il patrimonio esperenziale dell’Arte contemporanea intesa come fruizione possibile a tutti.

Il progetto è ideato e curato da Bibliodrammatica (Centro di ricerca, produzione e promozione culturale aps), co-prodotta con la Caritas Diocesana di Pescara, promossa a Montesilvano dall’associazione “spaziocomune”. L’intero progetto è stato curato da Andrea Salvio (digital art), Francesca Mazzocchetti (fotografa), Giuseppe Baldonieri (video) e Beniamino Cardines (ideatore e direttore artistico); intervento critico a cura di Concetta Mari Leone.

Riferisce Beniamino Cardines :

“Un progetto speciale che ci ha visto lavorare con gli emarginati come ragazze vittime di tratta, malati di mente, poveri, portando a loro e con loro un po’ di arte e bellezza”.