Provincia Teramo, Consiglio Provinciale: l’odg del 6 giugno

TERAMO – Il Consiglio Provinciale è convocato per il giorno 6 giugno 2019 alle ore 10.30 in prima convocazione e per il giorno 11 Giugno alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare – Palazzo Provincia in Via G. Milli n. 2 – Teramo, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. AREA 1 – Affari Generali. Commissione 1°

Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni. Modifica.

2. AREA 2 – Sanzioni-Riscossione coattiva entrate proprie – TEFA. Commissione 2°;

Contenzioso Corte di Appello dell’Aquila. Sentenze n. 520/2018, 1391/2018 e 1392/2018. Riconoscimento ulteriore Debito fuori Bilancio.

3. AREA 2 – Risorse umane. Commissione 2°;

Contenzioso. Tribunale civile di Teramo, sezione lavoro. Ex dipendente matr. n. 1316 contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 759/2018 – rg n. 2635/2015 – richiesta differenze retributive e risarcimento danni – riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000.

4. AREA 2 – Risorse umane. Commissione 2°;

Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. Ex dipendente matr. n. 625 contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 140/2019 – RG n. 1030/2016 – Richiesta differenze retributive – Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 267/2000.

5. AREA 2 – Risorse umane. Commissione 2°;

Esecuzioni mobiliari (RG.92-1/2017) – Creditore – Debitore esecutato Teramo Lavoro s.r.l. in liquidazione – Terza pignorata Provincia di Teramo – Ordinanza del 14/05/2018. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000.

6. AREA 2 – Patrimonio. Commissione 3°

Sdemanializzazione di area sita in località Tofo S. Eleuterio adicente alla S.P. 3 S. Nicolò Garrufo in territorio del Comune di Teramo.

7. AREA 2 – Bilancio. Commissione 2°;

“Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma – anno 2019”

8. AREA 3 – Amministrativo Viabilità. Commissione 2°;

Sentenza Giudice di Pace di Teramo n. 58/2019. Notificata il 13/02/2019. Riconoscimento della legittimità del Debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. 267/2000.

9. AREA 4 –Pianificazione territorio – Urbanistica – Piste ciclo-pedonali. Comm. 3°

Settore 3.8 Pianificazione del territorio urbanistica – protocollo d’intesa tra la provincia di Teramo e l’azienda regionale attività produttive (A.R.A.P.) per l’attivazione di un tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione e aggiornamento della pianificazione delle aree di sviluppo industriale di competenza dell’(A.R.A.P.) e documento unitario sulle procedure di formazione ed approvazione dei piani regolatori territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

10. AREA 4 –Pianificazione territorio – Urbanistica – Piste ciclo-pedonali. Comm. 3°.

Comune di Pineto. Progetto di copertura pressostatica stagionale in un campo da tennis dell’impianto sportivo “Agli Oleandri” in deroga alle distanze ed altezze, ex art. 64 lr 18/83 e art. 14 dpr 380/01. Ditta: Asd Cerrano Outdoor.

11. AREA 3 – Amministrativo Viabilità. Commissione 2°;

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio art.194, comma 1, lettera e) del d.lgs 267/2000.