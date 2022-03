La Provincia di Teramo aderisce alla Marcia per la Pace dell’UniTE

TERAMO – La Provincia di Teramo aderisce alla Marcia per la Pace organizzata dall’Università di Teramo insieme alle Istituzioni culturali e scientifiche che si svolgerà a Teramo sabato 26 marzo (partenza 9.30 davanti alla Villa Comunale). Lo comunica il presidente Diego Di Bonaventura che ha invitato i dipendenti e i consiglieri provinciali a partecipare alla manifestazione.

“Quello che accade non può lasciarci semplici osservatori, la Marcia è un gesto simbolico forte che si affianca alla grande operatività di Sindaci e comunità teramane che in questi giorni stanno accogliendo i profughi: famiglie, bambini, anziani e malati. L’unico modo per reagire alla paura e alla preoccupazione è quello di stare insieme; di non rassegnarsi, di pretendere che nemmeno per un attimo si abbandoni la strada del dialogo e del negoziato. Questa guerra ha conseguenze molto gravi, è stata decisa dagli uomini e dagli uomini può e deve essere fermata. Tutta la nostra solidarietà al popolo Ucraino e ai civili, inermi, verso i quali si stanno compiendo crimini inaccettabili”. La Provincia parteciperà con il proprio Gonfalone.