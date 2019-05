Aeroporto D’Abruzzo: aumento dei passeggeri nei primi mesi del 2019

PESCARA – É di +5,9 per cento in più il numero dei passeggeri all’Aeroporto D’Abruzzo rispetto alla stessa data (da gennaio ad aprile) del 2018. 196.061 il totale dei passeggeri, di cui più della metà stranieri. Il Presidente Saga Enrico Paolini: “Registriamo una tendenza eccezionale ormai da mesi del nostro rinnovato aeroporto che consolida il suo successo e si presenta completamente nuovo ai passeggeri e agli utenti . Tra le innovazioni, ricordo per ultima la nuovissima segnaletica appena installata e la apertura del bar interno ai gates. Cresce cosi la reputazione e la forza del nostro aeroporto d’Abruzzo”.

