Aggiudicati i lavori per l’adeguamento sismico del “Da Vinci” e per la costruzione di una palestra per il “De Giorgio”, entrambi di Lanciano

CHIETI – Via libera a due interventi importanti per l’edilizia scolastica provinciale a Lanciano con i fondi del Pnrr. Sono stati infatti aggiudicati i lavori per l’adeguamento sismico del corpo centrale dell’istituto tecnico “Da Vinci” di Lanciano e per la costruzione di una nuova palestra scolastica a servizio dell’istituto professionale “De Giorgio” di Lanciano.

Il corpo centrale dell’istituto tecnico “Da Vinci” di via Rosato sarà interessato da un progetto di adeguamento sismico che richiederà la demolizione dell’edificio esistente e la successiva ricostruzione. L’importo complessivo del progetto è pari a 4.744.162 euro. I lavori sono stati aggiudicati alla Omnia Servitia srl di Mozzagrogna (Chieti).

La nuova palestra dell’istituto professionale “De Giorgio” sorgerà invece sul terreno di proprietà della Provincia di Chieti annesso all’istituto in via Barrella e sarà dotata di campo regolamentare per la pallacanestro e la pallavolo, di tribune e gradinate per gli spettatori, di servizi igienici per atleti e spettatori e di altre aree funzionali allo sport e all’aggregazione sociale. L’importo totale dell’intervento di 2.402.625 euro, i lavori sono stati aggiudicati alla Gfc srl di Pozzilli (Isernia).

“Procediamo spediti secondo il cronoprogramma del Pnrr per dare concretezza ai programmi di lavori che abbiamo progettato per rendere più sicuri e funzionali gli edifici scolastici e migliorare così l’offerta scolastica dei nostri istituti superiori. Dopo gli interventi già aggiudicati per la nuova mensa del Marchitelli di Villa Santa Maria e la ricostruzione del corpo centrale del Savoia di Chieti per oltre 13 milioni di euro, gli uffici provinciali hanno dato il via libera all’aggiudicazione di due interventi importanti a Lanciano per oltre 7 milioni di euro che interesseranno il De Giorgio e il Da Vinci”, dichiara il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna.