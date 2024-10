Protezione e previdenza, due nuovi webinar di Poste Italiane in Abruzzo

REGIONE – Proseguono in Abruzzo i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Finanziaria e sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Martedì 22 ottobre e giovedì 24 ottobre, alle ore 10.00 e alle ore 16.30, sono in programma due appuntamenti dal titolo “La protezione” e “La previdenza”, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale.

Il webinar delle ore 10.00 del 22 ottobre su “La protezione” e quello delle ore 16.00 su “La previdenza” saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, le “Guide ai momenti della vita” che orientano e incentivano a riflettere per prevenire e gestire situazioni possibili e probabili come, ad esempio: lo studio dei figli, l’acquisto o la ristrutturazione di una casa, la vita in pensione.

Mercoledì 23 ottobre si svolgerà invece la sessione dal titolo “Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale. Sicurezza, etica e consapevolezza della navigazione in rete”, nel corso del quale esperti della Polizia postale e delle comunicazioni illustreranno le attenzioni da porre quando postiamo, chattiamo e giochiamo online.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 17:00, sarà possibile partecipare dal link: https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html e presentare le domande via chat al relatore.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.