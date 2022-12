Prorogata all’8 gennaio 2023 la mostra Il Gran Fuoco di Aligi Sassu

TERAMO – Nell’ambito della programmazione natalizia 2022, il Comune di Teramo, concordemente con il Rotary Club Teramo Est, con le associazione organizzatrici Endeca Agitatore Culturale dell’arch. Franco Mercuri, il Poliorama e tutte le associazioni patrocinanti, comunica di aver prorogato la durata della mostra di ceramiche de Il Gran Fuoco di Aligi Sassu, allestita negli spazi della Sala Ipogea di Piazza Garibaldi, fino al giorno 8 Gennaio 2023. Stanti l’interesse manifestato dai numerosi visitatori e quindi il successo dell’iniziativa, l’Amministrazione ha deciso di mantenere l’esposizione allestita per tutto il periodo delle festività natalizie, per dare l’opportunità ai cittadini e a tutti coloro che non avessero avuto ancora modo di visitarla, di ammirare la collezione di ceramiche donata a Castelli dai coniugi Teresita ed Alfredo Paglione. Quest’ultimo, scomparso appena lo scorso 30 Novembre, aveva molto apprezzato il progetto espositivo di cui, peraltro, era parte attiva, e teneva molto a questo evento.

“Questa mostra acquisisce quindi la cifra di un suo lascito etico e morale”, ha dichiarato la curatrice Rosalba Rossi; mentre Silvia Paglione, nipote del mecenate abruzzese, ha espresso il proprio ringraziamento al Comune di Teramo e a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo evento, apprezzando la decisione di prorogarlo per tutto il periodo natalizio, operando quindi con lo spirito e nel segno della continuità dell’opera del caro Alfredo.